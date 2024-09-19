Туман и понижение температуры: какой погоды стоит ждать белгородцам в пятницу?

На Белгородскую область опустится туман

Сюжет Погода

Готовы ли белгородцы к осеннему похолоданию? Ещё есть время насладиться последними тёплыми деньками, ведь синоптики обещают комфортную температуру и отсутствие осадков в пятницу. Максимальная температура воздуха будет +26 °С, сообщили в региональном МЧС.