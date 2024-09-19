Туман и понижение температуры: какой погоды стоит ждать белгородцам в пятницу?

Posted 19 сентября, 12:55
Published 19 сентября, 12:55
Modified 19 сентября, 13:04
Updated 19 сентября, 13:04
Осень постепенно вступает в свои права в Белгородской области. В пятницу, 20 сентября, жителей ожидает переменная облачность. Осадков не предвидится. Ночью в некоторых районах возможен туман, следует помнить о безопасности на дорогах из-за плохой видимости.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с ночью и 7-12 м/с днём. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, днём же воздух прогреется до комфортных +21…+26 °С. Напоминаем, что относительно тепло в регионе будет до конца сентября.