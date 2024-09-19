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Posted 19 сентября, 12:55

Published 19 сентября, 12:55

Modified 19 сентября, 13:04

Updated 19 сентября, 13:04

В Белгородскую область придут туман и ночное похолодание

Туман и понижение температуры: какой погоды стоит ждать белгородцам в пятницу?

19 сентября 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородскую область придут туман и ночное похолодание

На Белгородскую область опустится туман

Сюжет
Погода
Готовы ли белгородцы к осеннему похолоданию? Ещё есть время насладиться последними тёплыми деньками, ведь синоптики обещают комфортную температуру и отсутствие осадков в пятницу. Максимальная температура воздуха будет +26 °С, сообщили в региональном МЧС.

Осень постепенно вступает в свои права в Белгородской области. В пятницу, 20 сентября, жителей ожидает переменная облачность. Осадков не предвидится. Ночью в некоторых районах возможен туман, следует помнить о безопасности на дорогах из-за плохой видимости.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с ночью и 7-12 м/с днём. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, днём же воздух прогреется до комфортных +21…+26 °С. Напоминаем, что относительно тепло в регионе будет до конца сентября.

Осень пришла: температура в Белгородской области наконец-то начнёт снижаться
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