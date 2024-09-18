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Posted 18 сентября, 13:01

Published 18 сентября, 13:01

Modified 18 сентября, 13:01

Updated 18 сентября, 13:01

Каштаны зацвели снова, но обманываться тёплой погодой не стоит

Осень пришла: температура в Белгородской области наконец-то начнёт снижаться

18 сентября 2024, 13:01
Фото: Ася Шарапова. 1MI
Каштаны зацвели снова, но обманываться тёплой погодой не стоит

К ветру и прохладе пора готовиться белгородцам

Сюжет
Погода
В четверг белгородцам стоит готовиться к осенней погоде. Дождя не будет, но поднимется сильный ветер, а вот тепло уходит. Максимальная температура днём будет +26 °С. Подробности прогноза рассказали в региональном управлении МЧС России.

В четверг, 19 сентября, установится переменная облачность. Дождей не ожидается.

Ночью ветер подует с северо-востока со скоростью от 3 до 8 м/с, а днём — от 8 до 13 м/с. Ночная температура составит +4…+9 °С. Днём столбик термометра поднимется до +21…+26 °С.

Температура хоть и начала постепенно снижаться, но тёплая погода продлится до конца сентября. Это нетипично для данного времени года и стало причиной повторного цветения каштанов и яблонь.

В Белгородской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Из-за этого в регионе происходят пожары.

Температуры не упали, но будет ветер: чего ждать белгородцам от погоды во вторник?
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