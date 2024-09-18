Осень пришла: температура в Белгородской области наконец-то начнёт снижаться

Posted 18 сентября, 13:01
Published 18 сентября, 13:01
Modified 18 сентября, 13:01
Updated 18 сентября, 13:01
В четверг, 19 сентября, установится переменная облачность. Дождей не ожидается.
Ночью ветер подует с северо-востока со скоростью от 3 до 8 м/с, а днём — от 8 до 13 м/с. Ночная температура составит +4…+9 °С. Днём столбик термометра поднимется до +21…+26 °С.
Температура хоть и начала постепенно снижаться, но тёплая погода продлится до конца сентября. Это нетипично для данного времени года и стало причиной повторного цветения каштанов и яблонь.
В Белгородской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Из-за этого в регионе происходят пожары.