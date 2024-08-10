bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В воскресенье белгородцам нужны зонты от солнца или от дождя: ответ неоднозначный

В воскресенье белгородцам нужны зонты от солнца или от дождя: ответ неоднозначный

10 августа 2024, 13:47
Фото: 1MI
МЧС России по Белгородской области поделилось прогнозом погоды на воскресенье, 10 августа. Обещают мелкие дожди и почти 30-градусную жару.
Сюжет
Погода

МЧС России по Белгородской области делится прогнозом на завтрашнее воскресенье.

10 августа 2024 года ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не будет, а днём местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный: ночью 2-7 метров в секунду, а днём 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 11-16 градусов тепла, а днём будет держаться на уровне 24-29 градусов тепла.

В Белгороде ночь будет теплее, а день — прохладнее. 14-16 градусов ночью, а днём — 26-28 градусов тепла.

Купальники ещё не убираем, но уже ищем зонты — о погоде в выходные в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Прятать зонтики ещё рано: что преподнесёт белгородцам погода завтра?День засухи — и снова дожди: какой погодой в Белгороде закончится неделя?Не жара и не дождь: погода преподнесёт белгородцам сюрприз
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Погода#Дождь#Температура#Прогноз#Ветер#Белгород#Осадки
Подпишитесь
Гладков рассказал, при каких условиях отменят режим КТО в Белгородской области
Сегодня, 04:38
В белгородское село Пороз закроют въезд в рамках ограничений КТО
Сегодня, 11:38
Инфраструктурный и коммерческий объекты попали под атаки БПЛА в Белгородской области
Сегодня, 13:15
«Информации о подтвержденной опасности нет»: переживающим белгородцам ответили власти
Сегодня, 11:45
Прямое попадание в дом и раненая женщина: Белгородская область вновь под обстрелом
Сегодня, 10:30
Срочно. Из-за угрозы диверсий и терактов в Белгородской области вновь вводится особый режим
Вчера, 21:57