В воскресенье белгородцам нужны зонты от солнца или от дождя: ответ неоднозначный

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
МЧС России по Белгородской области делится прогнозом на завтрашнее воскресенье.
10 августа 2024 года ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не будет, а днём местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный: ночью 2-7 метров в секунду, а днём 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до 11-16 градусов тепла, а днём будет держаться на уровне 24-29 градусов тепла.
В Белгороде ночь будет теплее, а день — прохладнее. 14-16 градусов ночью, а днём — 26-28 градусов тепла.