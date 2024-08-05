Не жара и не дождь: погода преподнесёт белгородцам сюрприз

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Белгородское управление МЧС предупреждает о тумане в некоторых районах области завтра, 6 августа. Он ожидается ночью и утром.
Погода будет облачной с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть с северо-запада ночью со скоростью 3–8 м/с, а днём — 6–11 м/с.
Ночная температура составит +11…+16 °C, дневная — от +23 °C до +28 °C. В Белгороде ночью ожидается +14…+16 °C, днём воздух нагреется до +25…+27 °C.
Напомним, что недавно в регион вернулась тёплая погода. Жаль, конечно, что только к концу лета. Единственное, что докучало белгородцам — сильный ветер.