Не жара и не дождь: погода преподнесёт белгородцам сюрприз

Белгородскую область накроет туман

Будьте осторожны на дорогах: ночью и утром 6 августа в нескольких районах Белгородской области будет туманно. Зато ветер утих, а температура вновь возвращается к летним значениям, сообщили в белгородском управлении МЧС России.