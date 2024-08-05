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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Туман

Не жара и не дождь: погода преподнесёт белгородцам сюрприз

5 августа 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney
Туман

Белгородскую область накроет туман

Будьте осторожны на дорогах: ночью и утром 6 августа в нескольких районах Белгородской области будет туманно. Зато ветер утих, а температура вновь возвращается к летним значениям, сообщили в белгородском управлении МЧС России.
Сюжет
Погода

Белгородское управление МЧС предупреждает о тумане в некоторых районах области завтра, 6 августа. Он ожидается ночью и утром.

Погода будет облачной с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть с северо-запада ночью со скоростью 3–8 м/с, а днём — 6–11 м/с.

Ночная температура составит +11…+16 °C, дневная — от +23 °C до +28 °C. В Белгороде ночью ожидается +14…+16 °C, днём воздух нагреется до +25…+27 °C.

Напомним, что недавно в регион вернулась тёплая погода. Жаль, конечно, что только к концу лета. Единственное, что докучало белгородцам — сильный ветер.

Август в Белгородской области начнётся с подступающей жары
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Температура#Новости Белгорода#Ветер#Белгород
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