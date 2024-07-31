Какую погоду стоит ждать белгородцам в начале последнего месяца лета?

В Белгородскую область после похолодания возвращается летняя погода

Первый день последнего месяца лета в Белгородской области будет не очень жарким, сообщают сотрудники регионального управления МЧС России. По данным синоптиков, 1 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.