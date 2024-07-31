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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Белгородскую область после похолодания возвращается летняя погода

Какую погоду стоит ждать белгородцам в начале последнего месяца лета?

31 июля 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородскую область после похолодания возвращается летняя погода

Первый день последнего месяца лета в Белгородской области будет не очень жарким, сообщают сотрудники регионального управления МЧС России. По данным синоптиков, 1 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
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Погода

Синоптики утверждают, что 1 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Скорость западного ветра ночью составит от 3 до 8 метров в секунду, днём — от 9 до 14 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать +10…+15 °C, а днём воздух прогреется до +22…+27 °C.

МЧС предупреждает жителей некоторых районов о высоком риске возникновения природных пожаров, в частности в Белгороде, Старооскольском, Валуйском, Новооскольском и Шебекинском городских округах, в Ракитянском районе.

Сегодня, 31 июля, белгородцем тоже стоит быть осторожными. Сотрудники МЧС сообщали о тумане, дожде, грозах и сильном ветре на отдельных территориях.

Чего ожидать от погоды в Белгородской области после её резкого ухудшения?
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