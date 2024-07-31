Какую погоду стоит ждать белгородцам в начале последнего месяца лета?

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Синоптики утверждают, что 1 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Скорость западного ветра ночью составит от 3 до 8 метров в секунду, днём — от 9 до 14 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать +10…+15 °C, а днём воздух прогреется до +22…+27 °C.
МЧС предупреждает жителей некоторых районов о высоком риске возникновения природных пожаров, в частности в Белгороде, Старооскольском, Валуйском, Новооскольском и Шебекинском городских округах, в Ракитянском районе.
Сегодня, 31 июля, белгородцем тоже стоит быть осторожными. Сотрудники МЧС сообщали о тумане, дожде, грозах и сильном ветре на отдельных территориях.