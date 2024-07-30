Чего ожидать от погоды в Белгородской области после её резкого ухудшения?

Непогода задержится в Белгородской области

МЧС предупреждает белгородцев о надвигающейся на область непогоде. Завтра в некоторых районах возможны туман, дожди, грозы и сильный ветер. Также увеличится риск возникновения природных пожаров в шести муниципалитетах.