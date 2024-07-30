Чего ожидать от погоды в Белгородской области после её резкого ухудшения?

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
По информации МЧС России, завтра, 31 июля, в Белгородской области будет переменная облачность.
Ночью осадков не предвидится. Днём ожидаются небольшие, местами умеренные дожди и грозы. Ночью возможен туман. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с ночью и 9–14 м/с днём.
Температура воздуха ночью составит от +11…+16 °C, а днём — от +21 °C до +26 °C.
Существует риск возникновения природных пожаров, особенно в Белгороде, Старооскольском, Валуйском, Новооскольском, Шебекинском городских округах и Ракитянском районе.
Недавно мы писали, что на Белгородскую область активно надвигаются дожди с грозами.