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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Дождь

Чего ожидать от погоды в Белгородской области после её резкого ухудшения?

30 июля 2024, 13:16
Фото: 1MI
Дождь

Непогода задержится в Белгородской области

МЧС предупреждает белгородцев о надвигающейся на область непогоде. Завтра в некоторых районах возможны туман, дожди, грозы и сильный ветер. Также увеличится риск возникновения природных пожаров в шести муниципалитетах.
Сюжет
Погода

По информации МЧС России, завтра, 31 июля, в Белгородской области будет переменная облачность.

Ночью осадков не предвидится. Днём ожидаются небольшие, местами умеренные дожди и грозы. Ночью возможен туман. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с ночью и 9–14 м/с днём.

Температура воздуха ночью составит от +11…+16 °C, а днём — от +21 °C до +26 °C.

Существует риск возникновения природных пожаров, особенно в Белгороде, Старооскольском, Валуйском, Новооскольском, Шебекинском городских округах и Ракитянском районе.

Недавно мы писали, что на Белгородскую область активно надвигаются дожди с грозами.

В Белгородской области резко ухудшится погода
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Грозы#Температура#Новости Белгорода#Ветер#Белгород
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