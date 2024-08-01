bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Тёплая погода вернётся в Белгородскую область

Август в Белгородской области начнётся с подступающей жары

1 августа 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney

Тёплая погода вернётся в Белгородскую область

Тёплая погода вернулась в Белгородскую область, жаль только, что лишь к концу лета. По прогнозу регионального отделения МЧС, завтра в области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами может быть сильный ветер, а температура поднимется до +29 °C.
Сюжет
Погода

Завтра, 2 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. В Белгороде ночью +14…+16 °C, днём температура поднимется до комфортной отметки в +25…+27 °C.

В Белгородской области же ночью столбики термометров покажут +11…+16 °C, а днём будет тепло — от +24 °C до +29 °C.

Также специалисты предупреждают о сильном западном ветре. Скорость днём составит от 9 до 14 метров в секунду. Ночью будет спокойнее — от 5 до 10 метров в секунду.

После резкого похолодания в регион вновь пришла летняя погода. В последнее время синоптики то предупреждали жителей Белгородской области то о дождях и грозах, то об аномальной жаре.

Какую погоду стоит ждать белгородцам в начале последнего месяца лета?
Узнать подробнее
Читайте также:
Чего ожидать от погоды в Белгородской области после её резкого ухудшения?В Белгородской области резко ухудшится погодаТемпературы в Белгородской области порадуют, а ветер — нет
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Температура#Ветер#Прогноз погоды#Белгород
Подпишитесь
Теннисные столы и закрытые туалеты: как сейчас выглядит центральный парк в Белгороде?
Сегодня, 13:41
Почему белгородские города и сёла не могут самостоятельно заняться вывозом мусора?
Сегодня, 13:20
Директор школы в Белгороде рассказала подробности о массовых увольнениях
Сегодня, 07:07
«Некуда деньги деть?»: белгородцы — о закупке тюльпанов на 19,5 млн рублей
Сегодня, 09:36
Шаг номер один: зачем Белгороду длинные проездные билеты и бесплатные пересадки?
Сегодня, 07:31
Смайлик на крыше дома в Белгороде — всё
Сегодня, 12:34