Август в Белгородской области начнётся с подступающей жары

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Завтра, 2 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. В Белгороде ночью +14…+16 °C, днём температура поднимется до комфортной отметки в +25…+27 °C.
В Белгородской области же ночью столбики термометров покажут +11…+16 °C, а днём будет тепло — от +24 °C до +29 °C.
Также специалисты предупреждают о сильном западном ветре. Скорость днём составит от 9 до 14 метров в секунду. Ночью будет спокойнее — от 5 до 10 метров в секунду.
После резкого похолодания в регион вновь пришла летняя погода. В последнее время синоптики то предупреждали жителей Белгородской области то о дождях и грозах, то об аномальной жаре.