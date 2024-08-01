Август в Белгородской области начнётся с подступающей жары

Тёплая погода вернётся в Белгородскую область

Тёплая погода вернулась в Белгородскую область, жаль только, что лишь к концу лета. По прогнозу регионального отделения МЧС, завтра в области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами может быть сильный ветер, а температура поднимется до +29 °C.