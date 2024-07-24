Температуры в Белгородской области порадуют, а ветер — нет

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В четверг, 25 июля, в регионе будет переменная облачность, без осадков. Ночью ветер будет дуть с севера со скоростью 2-7 м/с, а днём усилится до 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью составит +10…+15 °C, а днём — от +24 °C до +29 °C. В Белгороде ночью ожидается +13…+15 °C, а днём +27…+29 °C.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, до конца недели температура не поднимется выше +30 °C. В пятницу и субботу в Белгороде будет +29 °C. Но в воскресенье температура внезапно вырастет до +32 °C.
Одно утешает — начиная со следующего понедельника температура снова начнёт снижаться: 29 июля ожидается +30 °C, а 30 июля — уже +26 °C.
После затяжной жары в Белгородскую область наконец-то пришла комфортная погода.