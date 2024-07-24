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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Белгородцев порадует комфортная погода

Температуры в Белгородской области порадуют, а ветер — нет

24 июля 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев порадует комфортная погода

Жара спала, и теперь жителей Белгородской области ждёт приятная погода без осадков. В четверг температура воздуха днём наконец-то не превысит +30 °C. Единственное, что сможет испортить настроение белгородцам, это сильный ветер.
Сюжет
Погода

В четверг, 25 июля, в регионе будет переменная облачность, без осадков. Ночью ветер будет дуть с севера со скоростью 2-7 м/с, а днём усилится до 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 °C, а днём — от +24 °C до +29 °C. В Белгороде ночью ожидается +13…+15 °C, а днём +27…+29 °C.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, до конца недели температура не поднимется выше +30 °C. В пятницу и субботу в Белгороде будет +29 °C. Но в воскресенье температура внезапно вырастет до +32 °C.

Одно утешает — начиная со следующего понедельника температура снова начнёт снижаться: 29 июля ожидается +30 °C, а 30 июля — уже +26 °C.

После затяжной жары в Белгородскую область наконец-то пришла комфортная погода.

В Белгородскую область наконец-то придёт комфортная погода?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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