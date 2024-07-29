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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Дождливая погода

В Белгородской области резко ухудшится погода

29 июля 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney
Дождливая погода

Дожди с грозами надвигаются на Белгородскую область

По данным регионального МЧС, завтра в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Кроме этого, ожидаются дожди и грозы. Температура снизится до +22 °C, ожидается сильный ветер.
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Погода

Завтра, 30 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную и дождливую погоду. Ночью столбик термометра покажет +12…+17 °С. Пройдёт небольшой дождь. Ветер западной четверти 8-13 м/с.

Днём временами будет идти дождь, местами с грозами. Температура поднимется максимум до +22 °С. Возможны порывы ветра до 15–17 м/с.

По данным Гидрометцентра, в Белгороде вторник тоже будет дождливым. Осадки пройдут ночью при +15 °С и днём при +21 °С.

Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Предполагается, что дождливая погода в областном центре продержится до 31 июля.

Также отметим, что завтра начнётся мощная магнитная буря. Её влияние может продержаться до двух дней. Людей, чувствительных к природным изменениям, предупреждают о различных проблемах со здоровьем на фоне этого явления.

На Землю обрушится сильная магнитная буря. Она могла стать мощнейшей за многие годы
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