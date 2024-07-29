В Белгородской области резко ухудшится погода

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Завтра, 30 июля, синоптики обещают в регионе пасмурную и дождливую погоду. Ночью столбик термометра покажет +12…+17 °С. Пройдёт небольшой дождь. Ветер западной четверти 8-13 м/с.
Днём временами будет идти дождь, местами с грозами. Температура поднимется максимум до +22 °С. Возможны порывы ветра до 15–17 м/с.
По данным Гидрометцентра, в Белгороде вторник тоже будет дождливым. Осадки пройдут ночью при +15 °С и днём при +21 °С.
Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
Предполагается, что дождливая погода в областном центре продержится до 31 июля.
Также отметим, что завтра начнётся мощная магнитная буря. Её влияние может продержаться до двух дней. Людей, чувствительных к природным изменениям, предупреждают о различных проблемах со здоровьем на фоне этого явления.