День засухи — и снова дожди: какой погодой в Белгороде закончится неделя?

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Завтра, 9 августа, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западного направления ночью достигнет 2-7 м/с, а днём — 7-12 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +11 ˚С до +16 ˚С ночью и от +23 ˚С до +28 ˚С — днём.
В Белгороде в тёмное время суток столбик термометра остановится на отметке +14…+16˚С, а в светлое — от +26 ˚С до +28 ˚С.
По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 10 и 11 августа, ожидаются небольшие дожди. Днём воздух прогреется до +23…+26 ˚С.