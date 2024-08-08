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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Дождь

День засухи — и снова дожди: какой погодой в Белгороде закончится неделя?

8 августа 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
Дождь

В ближайшие три дня в Белгороде вновь ожидаются дожди

9 августа в регионе установится переменная облачность. Максимальная температура воздуха составит +28 ˚С, сообщает областное МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 9 августа, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западного направления ночью достигнет 2-7 м/с, а днём — 7-12 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +11 ˚С до +16 ˚С ночью и от +23 ˚С до +28 ˚С — днём.

В Белгороде в тёмное время суток столбик термометра остановится на отметке +14…+16˚С, а в светлое — от +26 ˚С до +28 ˚С.

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 10 и 11 августа, ожидаются небольшие дожди. Днём воздух прогреется до +23…+26 ˚С.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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