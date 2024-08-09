Купальники ещё не убираем, но уже ищем зонты — о погоде в выходные в Белгороде

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Завтра, 10 августа, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. В тёмное время суток дождей не предвидится. Однако днём прогнозируются кратковременные осадки.
Температура воздуха на территории региона составит от +11 ˚С до +16 ˚С ночью и от +24 ˚С до +29 ˚С — днём. Ветер северо-западного направления в тёмное время суток достигнет 2-7 м/с. Днём — 7-12 м/с.
В воскресенье, 11 августа, днём будет пасмурно, но без дождей. Ночью же ожидается небольшой дождь. Столбик термометра в тёмное время суток достигнет +14 ˚С, а в светлое — до +26 ˚С.