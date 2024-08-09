bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Дождь

Купальники ещё не убираем, но уже ищем зонты — о погоде в выходные в Белгороде

9 августа 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
Дождь

В Белгородскую область вернутся дожди

10 августа в регионе ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +29 ˚С, сообщает областное МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 10 августа, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. В тёмное время суток дождей не предвидится. Однако днём прогнозируются кратковременные осадки.

Температура воздуха на территории региона составит от +11 ˚С до +16 ˚С ночью и от +24 ˚С до +29 ˚С — днём. Ветер северо-западного направления в тёмное время суток достигнет 2-7 м/с. Днём — 7-12 м/с.

В воскресенье, 11 августа, днём будет пасмурно, но без дождей. Ночью же ожидается небольшой дождь. Столбик термометра в тёмное время суток достигнет +14 ˚С, а в светлое — до +26 ˚С.

День засухи — и снова дожди: какой погодой в Белгороде закончится неделя?
Узнать подробнее
Читайте также:
Прятать зонтики ещё рано: что преподнесёт белгородцам погода завтра?Не жара и не дождь: погода преподнесёт белгородцам сюрприз
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
Подпишитесь
Автомобиль на шебекинской трассе подвергся атаке дрона: ранены три человека
Сегодня, 14:16
На сколько могут вырасти расходы на ЖКУ для белгородцев в 2025 году?
Сегодня, 13:17
Белгородцам звонят из администрации и просят готовиться к эвакуации. Что происходит?
Сегодня, 09:51
Министру ЖКХ выписали штраф из-за котельной под Белгородом
Сегодня, 14:03
Белгородцы требуют разъяснить, чего ждать в приграничье после событий под Курском
Сегодня, 07:17
Надземный переход у памятника князю Владимиру в Белгороде впервые отремонтируют
Сегодня, 12:01