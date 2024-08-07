Прятать зонтики ещё рано: что преподнесёт белгородцам погода завтра?

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
8 августа в Белгородской области ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +12…+17 °C ночью и до +21…+26 °C днём.
Ветер будет дуть с запада со скоростью от 3-8 м/c ночью и от 8-13 м/c днём. Во время гроз порывы ветра могут достигать 15-17 м/c, предупреждает МЧС.
В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди ночью, а днём они пройдут на всей территории. При этом днём в отдельных районах есть вероятность гроз и града.
Напомним, что в Белгородской области было решено продлить противопожарный режим до конца лета. В региональных лесах из-за долгой и знойной жары вырос риск возникновения природных пожаров.
В последние дни погода преподносила белгородцам неожиданные сюрпризы. То туман, то грозы после, казалось бы, установившихся комфортных температур.