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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Белгородцам не стоит спешить прятать зонтики.

Прятать зонтики ещё рано: что преподнесёт белгородцам погода завтра?

7 августа 2024, 12:25
Фото: 1MI
Белгородцам не стоит спешить прятать зонтики.

Дождь, грозы, град и мощный ветер могут обрушиться на Белгородскую область

Непогода задержится в регионе. Завтра в Белгородской области ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. В некоторых районах днём могут пройти грозы с градом. Ветер усилится до 13 м/с, а местами — до 17 м/с, предупреждает МЧС.
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Дождь

8 августа в Белгородской области ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +12…+17 °C ночью и до +21…+26 °C днём.

Ветер будет дуть с запада со скоростью от 3-8 м/c ночью и от 8-13 м/c днём. Во время гроз порывы ветра могут достигать 15-17 м/c, предупреждает МЧС.

В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди ночью, а днём они пройдут на всей территории. При этом днём в отдельных районах есть вероятность гроз и града.

Напомним, что в Белгородской области было решено продлить противопожарный режим до конца лета. В региональных лесах из-за долгой и знойной жары вырос риск возникновения природных пожаров.

В последние дни погода преподносила белгородцам неожиданные сюрпризы. То туман, то грозы после, казалось бы, установившихся комфортных температур.

Сильный ветер, дождь с грозой и град: в Белгородскую область возвращается непогода
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