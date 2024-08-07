Прятать зонтики ещё рано: что преподнесёт белгородцам погода завтра?

Дождь, грозы, град и мощный ветер могут обрушиться на Белгородскую область

Непогода задержится в регионе. Завтра в Белгородской области ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. В некоторых районах днём могут пройти грозы с градом. Ветер усилится до 13 м/с, а местами — до 17 м/с, предупреждает МЧС.