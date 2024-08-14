Дождливая погода отступает: скоро в Белгородскую область вернётся тепло

В Белгород придёт потепление

В последнее время белгородцев одолевает не жара, а переменчивость погоды. Жаркий зной сменился прохладой, дождями, сильными ветрами и даже грозами. Но теперь можно расслабиться — в регион снова постепенно будет возвращаться солнечная погода, а температуры будут только расти.