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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Правда, завтра белгородцам снова стоит готовиться к дождю.

Дождливая погода отступает: скоро в Белгородскую область вернётся тепло

14 августа 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Правда, завтра белгородцам снова стоит готовиться к дождю.

В Белгород придёт потепление

В последнее время белгородцев одолевает не жара, а переменчивость погоды. Жаркий зной сменился прохладой, дождями, сильными ветрами и даже грозами. Но теперь можно расслабиться — в регион снова постепенно будет возвращаться солнечная погода, а температуры будут только расти.
Сюжет
Погода

В Белгородской области 15 августа установится переменная облачность. В ночь на четверг осадков не ожидается. Днём местами пройдут кратковременные дожди, сообщают в МЧС.

Ветер ночью будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 м/с, днём — со скоростью 8–13 м/с. Температура воздуха в регионе в тёмное время суток составит +10…+15 °С. Днем она поднимется до +22…+27 °С.

В Белгороде в ночь на четверг столбик термометра опустится до +14 °С. Днём потеплеет до +25 °С, временами может идти небольшой дождь.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, после четверга в Белгороде потеплеет. Осадков не ожидается, погода будет солнечной.

В пятницу, 16 августа, температура в Белгороде поднимется до +27 °С, в субботу — до +29 °С, а уже в воскресенье — до +32 °С. На следующей неделе температуры в столице региона продолжат расти.

Напомним, что последние пару дней белгородцам обещали непогоду: дожди, грозы и сильные порывы ветра.

Грозы, дожди и крепкий ветер надвигаются на Белгородскую область
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