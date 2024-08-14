Дождливая погода отступает: скоро в Белгородскую область вернётся тепло

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Белгородской области 15 августа установится переменная облачность. В ночь на четверг осадков не ожидается. Днём местами пройдут кратковременные дожди, сообщают в МЧС.
Ветер ночью будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 м/с, днём — со скоростью 8–13 м/с. Температура воздуха в регионе в тёмное время суток составит +10…+15 °С. Днем она поднимется до +22…+27 °С.
В Белгороде в ночь на четверг столбик термометра опустится до +14 °С. Днём потеплеет до +25 °С, временами может идти небольшой дождь.
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, после четверга в Белгороде потеплеет. Осадков не ожидается, погода будет солнечной.
В пятницу, 16 августа, температура в Белгороде поднимется до +27 °С, в субботу — до +29 °С, а уже в воскресенье — до +32 °С. На следующей неделе температуры в столице региона продолжат расти.
Напомним, что последние пару дней белгородцам обещали непогоду: дожди, грозы и сильные порывы ветра.