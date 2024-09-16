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Posted 16 сентября, 14:03

Published 16 сентября, 14:03

Modified 16 сентября, 14:03

Updated 16 сентября, 14:03

Синоптики вновь пообещали белгородцам сильный ветер

Температуры не упали, но будет ветер: чего ждать белгородцам от погоды во вторник?

16 сентября 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики вновь пообещали белгородцам сильный ветер

Ветер напомнит о наступлении осени в Белгородской области

Сюжет
МЧС
Во вторник ожидается переменная облачность и повышение температуры до +27 °С. Белгородцам стоит быть осторожными, так как сохраняется высокий класс пожарной опасности, сообщают в МЧС России по Белгородской области.

По данным метеорологической службы МЧС России, во вторник, 17 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока. Его скорость составит ночью — от 4 до 9 м/с, а днём — от 9 до 14 м/с.

Температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться в пределах +11…+16 °С, а днём поднимется до отметок +22…+27 °С. Это в частности связано с Сибирским антициклоном, который накроет Белгородскую область.

Спасатели напоминают, что на территории всего региона держится максимальный класс пожарной опасности.

Белгородскую область накрыл Сибирский антициклон. Что это значит и есть ли угроза?
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