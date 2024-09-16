Температуры не упали, но будет ветер: чего ждать белгородцам от погоды во вторник?

По данным метеорологической службы МЧС России, во вторник, 17 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока. Его скорость составит ночью — от 4 до 9 м/с, а днём — от 9 до 14 м/с.