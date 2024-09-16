Температуры не упали, но будет ветер: чего ждать белгородцам от погоды во вторник?

Posted 16 сентября, 14:03
Published 16 сентября, 14:03
Modified 16 сентября, 14:03
Updated 16 сентября, 14:03
По данным метеорологической службы МЧС России, во вторник, 17 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока. Его скорость составит ночью — от 4 до 9 м/с, а днём — от 9 до 14 м/с.
Температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться в пределах +11…+16 °С, а днём поднимется до отметок +22…+27 °С. Это в частности связано с Сибирским антициклоном, который накроет Белгородскую область.
Спасатели напоминают, что на территории всего региона держится максимальный класс пожарной опасности.