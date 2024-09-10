Будут дожди? Что говорят синоптики о погоде в Белгороде

Пасмурная погода, судя по прогнозу на ближайшую неделю, ожидается каждый день. Однако вероятность выпадения осадков, помимо среды, есть только в четверг, 12 сентября. Средняя же температура в ближайшие дни останется в пределах +29 ˚С.