bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Синоптики вновь пообещали белгородцам дождь

Будут дожди? Что говорят синоптики о погоде в Белгороде

10 сентября 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики вновь пообещали белгородцам дождь

Среда в Белгороде может быть дождливой

В среду, 11 сентября, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Максимальная температура воздуха составит +28 ˚С, сообщает областное МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 11 сентября, в Белгородской области установится переменная облачность. Местами ожидаются небольшие дожди. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 4-9 м/с, днём — 8-13 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +11 ˚С до +16 ˚С ночью и от +23 ˚С до +28 ˚С — днём.

Пасмурная погода, судя по прогнозу на ближайшую неделю, ожидается каждый день. Однако вероятность выпадения осадков, помимо среды, есть только в четверг, 12 сентября. Средняя же температура в ближайшие дни останется в пределах +29 ˚С.

Белгородцы почувствуют осеннюю прохладу: какой будет погода в четверг?
Узнать подробнее
Читайте также:
Жарко уже не будет? Какие сюрпризы приготовила погода для белгородцевКакая погода встретит белгородцев в последние летние выходные?Третий день осени в Белгородской области подарит приятную погоду и неприятный сюрприз
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Дождь#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
Подпишитесь
Мирный житель ранен при атаке на Белгородскую область
Сегодня, 10:15
Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»
Сегодня, 09:26
Белгородцы вновь не смогут купить алкоголь
Сегодня, 08:01
Советник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области
Сегодня, 07:47
«Их спасает герой»: белгородец приютил 26 животных, выброшенных из-за обстрелов
Сегодня, 14:34
Ни в МФЦ, ни в ТЦ: белгородцы жалуются, что им не дают спрятаться во время тревоги
Сегодня, 13:26