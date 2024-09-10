Будут дожди? Что говорят синоптики о погоде в Белгороде

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Завтра, 11 сентября, в Белгородской области установится переменная облачность. Местами ожидаются небольшие дожди. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 4-9 м/с, днём — 8-13 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +11 ˚С до +16 ˚С ночью и от +23 ˚С до +28 ˚С — днём.
Пасмурная погода, судя по прогнозу на ближайшую неделю, ожидается каждый день. Однако вероятность выпадения осадков, помимо среды, есть только в четверг, 12 сентября. Средняя же температура в ближайшие дни останется в пределах +29 ˚С.