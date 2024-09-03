Жарко уже не будет? Какие сюрпризы приготовила погода для белгородцев

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Завтра, 4 сентября, на территории Белгородской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 3-8 м/с, днём — 9-14 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +13 ˚С до +18 ˚С ночью и от +25 ˚С до +30 ˚С — днём.
В четверг, 5 сентября, возможна пасмурная погода, а воздух днём прогреется максимум до +28 ˚С. В последующие дни дождей не ожидается, а температура воздуха не превысит +27 ˚С.
Следующая неделя, если верить известному на сегодняшний день прогнозу, тоже будет пасмурной.