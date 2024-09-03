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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Белгородской области жара начинает постепенно спадать

Жарко уже не будет? Какие сюрпризы приготовила погода для белгородцев

3 сентября 2024, 14:01
Фото: 1MI
В Белгородской области жара начинает постепенно спадать

Первые недели сентября в Белгороде будут пасмурными

В среду, 4 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит +30 ˚С, сообщает областное МЧС.
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Погода

Завтра, 4 сентября, на территории Белгородской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 3-8 м/с, днём — 9-14 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +13 ˚С до +18 ˚С ночью и от +25 ˚С до +30 ˚С — днём.

В четверг, 5 сентября, возможна пасмурная погода, а воздух днём прогреется максимум до +28 ˚С. В последующие дни дождей не ожидается, а температура воздуха не превысит +27 ˚С.

Следующая неделя, если верить известному на сегодняшний день прогнозу, тоже будет пасмурной.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Облачность
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