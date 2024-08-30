bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Жара пока не спадёт в Белгородской области

Какая погода встретит белгородцев в последние летние выходные?

30 августа 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Жара пока не спадёт в Белгородской области

Сентябрь встретит белгородцев жаркой погодой

В выходные, 31 августа и 1 сентября, погода прогнозируется малооблачная, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +34 ˚С, сообщает областное МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 31 августа, на территории Белгородской области ожидается малооблачная погода. Осадков не прогнозируются. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 2-7 м/с, днём — 8-13 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +13 ˚С до +18 ˚С ночью и от +22 ˚С до +34 ˚С — днём.

В воскресенье же, в первый день сентября, ожидается облачная и тёплая погода: максимальная температура воздуха составит +32 ˚С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что начало осени в европейской части России будет крайне тёплым.

Пасмурно или жара? Какую погоду белгородцам приготовила первая неделя сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
Жара — не главная проблема белгородцев: завтра погода неприятно удивитПогода решила удивить белгородцев ближе к концу августаДождливая погода отступает: скоро в Белгородскую область вернётся тепло
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Жаркая погода
Подпишитесь
Боец самообороны выехал на спасение белгородца, но сам пострадал от атаки БПЛА
Сегодня, 10:48
Глава белгородского поселения пострадал при атаке ВСУ. Что известно о его состоянии?
Сегодня, 08:06
Троим россиянам, устроившим диверсии на железной дороге, вынесли приговор
Сегодня, 12:34
Включили-выключили: из-за ещё одного крупного порыва жители Губкина вновь без воды
Сегодня, 14:12
В два раза дешевле и меньше: где в Белгороде установят новые модульные туалеты
Сегодня, 12:50
Белгородэнерго напоминает о соблюдения правил пожарной безопасности вблизи ЛЭП
Сегодня, 11:01