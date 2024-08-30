Какая погода встретит белгородцев в последние летние выходные?

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Завтра, 31 августа, на территории Белгородской области ожидается малооблачная погода. Осадков не прогнозируются. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 2-7 м/с, днём — 8-13 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +13 ˚С до +18 ˚С ночью и от +22 ˚С до +34 ˚С — днём.
В воскресенье же, в первый день сентября, ожидается облачная и тёплая погода: максимальная температура воздуха составит +32 ˚С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что начало осени в европейской части России будет крайне тёплым.