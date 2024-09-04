Белгородцы почувствуют осеннюю прохладу: какой будет погода в четверг?

Жара в Белгородской области начинает спадать

Восточный ветер и понижение температуры — в регион постепенно приходит осень. Пора ли утепляться, решайте сами, но температура воздуха не превысит +30 °С. А вот синоптики из МЧС Белгородской области напоминают об опасности.