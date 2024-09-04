Белгородцы почувствуют осеннюю прохладу: какой будет погода в четверг?

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Завтра, 5 сентября, в Белгородской области ночью и днём ожидается восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, а днём — 9–14 м/с.
Небо будет частично закрыто облаками, но осадков не предвидится.
Температура воздуха постепенно становится похожей на осеннюю: ночью она опустится до +11…+16 °С, а днём поднимется до +23…+28 °С.
Специалисты МЧС напоминают, что на территории всего региона сохраняется максимальный уровень пожарной опасности.