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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Температура воздуха не будет выше +28 °С.

Белгородцы почувствуют осеннюю прохладу: какой будет погода в четверг?

4 сентября 2024, 12:22
Фото: 1MI
Температура воздуха не будет выше +28 °С.

Жара в Белгородской области начинает спадать

Восточный ветер и понижение температуры — в регион постепенно приходит осень. Пора ли утепляться, решайте сами, но температура воздуха не превысит +30 °С. А вот синоптики из МЧС Белгородской области напоминают об опасности.
Сюжет
Погода

Завтра, 5 сентября, в Белгородской области ночью и днём ожидается восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, а днём — 9–14 м/с.

Небо будет частично закрыто облаками, но осадков не предвидится.

Температура воздуха постепенно становится похожей на осеннюю: ночью она опустится до +11…+16 °С, а днём поднимется до +23…+28 °С.

Специалисты МЧС напоминают, что на территории всего региона сохраняется максимальный уровень пожарной опасности.

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