Третий день осени в Белгородской области подарит приятную погоду и неприятный сюрприз

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Белгородской области во вторник, 3 сентября, ожидается переменная облачность, но осадков можно не боятся.
Осторожнее стоит быть из-за ветра. Он будет дуть с востока ночью со скоростью 5-10 м/с, а днём усилится до 9-14 м/с.
Температура наконец-то приходит в норму. Никакой изнуряющей жары, только +14…+19 ˚С ночью и +24…+29 ˚С днём.
Вместе с тем в регионе продолжает сохраняться риск возникновения лесных пожаров. На территории всей области установлен пятый — максимальный класс пожарной опасности.