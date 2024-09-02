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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Жара в Белгородской области идёт на спад

Третий день осени в Белгородской области подарит приятную погоду и неприятный сюрприз

2 сентября 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney

Жара в Белгородской области идёт на спад

Жара наконец-то начинает спадать. Максимальная температура днём будет +29 ˚С. Но во вторник, по сообщениям синоптиков областного МЧС, будет сильный ветер.
Сюжет
Погода

В Белгородской области во вторник, 3 сентября, ожидается переменная облачность, но осадков можно не боятся.

Осторожнее стоит быть из-за ветра. Он будет дуть с востока ночью со скоростью 5-10 м/с, а днём усилится до 9-14 м/с.

Температура наконец-то приходит в норму. Никакой изнуряющей жары, только +14…+19 ˚С ночью и +24…+29 ˚С днём.

Вместе с тем в регионе продолжает сохраняться риск возникновения лесных пожаров. На территории всей области установлен пятый — максимальный класс пожарной опасности.

Какая погода встретит белгородцев в последние летние выходные?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Температура#Ветер#Прогноз погоды#Синоптики#Белгород#Лесные пожары
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