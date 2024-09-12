Жара +30 ˚С и сильный ветер: погода удивит белгородцев в пятницу, 13-го

Posted 12 сентября, 13:44
Published 12 сентября, 13:44
Modified 12 сентября, 13:44
Updated 12 сентября, 13:44
В пятницу, 13 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточного направления достигнет 9-14 м/с, однако временами может усилиться до 17 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +15 ˚С до +20 ˚С ночью и от +25 ˚С до +30 ˚С — днём.
Если верить дальнейшему прогнозу, после 13 сентября в регионе установится солнечная и тёплая погода. Осадков не ожидается, а средняя температура воздуха составит +26 ˚С.
Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что аномально тёплая погода в Центральном федеральном округе сохранится до конца текущей недели.