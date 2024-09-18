Вредно ли? Ландшафтный архитектор Белгорода объяснила, почему снова зацвели каштаны

Posted 18 сентября, 12:11
Published 18 сентября, 12:11
Modified 18 сентября, 12:13
Updated 18 сентября, 12:13
Из-за необычно тёплой погоды в сентябре второй раз за год зацвели каштаны. Неделю назад жители Белгорода заметили в сквере у администрации и цветущую яблоню.
Как рассказала главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова, подобные явления можно наблюдать и в других регионах: цветут не только каштаны и яблони, но и сирень, груша.
Если лето было засушливым, некоторые растения могут рано сбросить листья. Осенняя прохлада может вызвать их повторное цветение. Но это красивое зрелище дереву вредно.
Из-за того, что почки просыпаются не в положенный срок, они не успевают завершить свой вегетационный цикл. Садоводы рекомендуют удалять цветы, чтобы сохранить силы дерева перед зимними холодами.