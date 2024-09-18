bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 12:11

Published 18 сентября, 12:11

Modified 18 сентября, 12:13

Updated 18 сентября, 12:13

Каштан зацвёл в Белгороде

Вредно ли? Ландшафтный архитектор Белгорода объяснила, почему снова зацвели каштаны

18 сентября 2024, 12:11
Фото: Мэрия Белгорода
Каштан зацвёл в Белгороде

Каштаны и яблони в Белгороде зацвели второй раз за год

Сюжет
Погода
В сентябре жителей Белгорода поразило необычное природное явление — повторное цветение каштанов. Это происходит из-за тёплой осени, которая сбивает природный цикл растений. Опасно ли оно, рассказали в мэрии города.

Из-за необычно тёплой погоды в сентябре второй раз за год зацвели каштаны. Неделю назад жители Белгорода заметили в сквере у администрации и цветущую яблоню.

Как рассказала главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова, подобные явления можно наблюдать и в других регионах: цветут не только каштаны и яблони, но и сирень, груша.

Если лето было засушливым, некоторые растения могут рано сбросить листья. Осенняя прохлада может вызвать их повторное цветение. Но это красивое зрелище дереву вредно.

Из-за того, что почки просыпаются не в положенный срок, они не успевают завершить свой вегетационный цикл. Садоводы рекомендуют удалять цветы, чтобы сохранить силы дерева перед зимними холодами.

Вторая весна: почему в Белгороде осенью расцвели каштаны?
Узнать подробнее
Читайте также:
Клён, липа и каштаны составляют конкуренцию сирени в БелгородеИ снова весна: из-за тёплой погоды в Белгородской области зацвели яблони и каштаныПочему в Белгороде нет коллективного иммунитета и куда пропали каштаны: темы дня
#Валерия Колесникова#Город#Погода#Осень#Новости Белгорода#Деревья#Белгород#Сентябрь#Каштаны#Цветение
Подпишитесь
Популярное