Сильный ветер, дождь с грозой и град: в Белгородскую область возвращается непогода

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В среду, 7 августа, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха в регионе ночью составит +11…+16 °C, а днём +23…+28 °C.
В Белгороде ночью ожидается +14…+16 °C, днём воздух прогреется до +25…+27 °C.
В тёмное время суток местами снова будет туманно, осадков не предвидится. Днём в некоторых районах может пройти кратковременный дождь с грозой. В отдельных местах даже возможен град.
Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 3–8 м/с, днём — 8–13 м/с. Синоптики прогнозируют, что при грозе порывы ветра могут достигать 15–17 м/с.