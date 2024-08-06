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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Белгородцам пора снова доставать зонтики.

Сильный ветер, дождь с грозой и град: в Белгородскую область возвращается непогода

6 августа 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцам пора снова доставать зонтики.

МЧС предупреждает белгородцев о непогоде

Погода не перестаёт удивлять своим непостоянством. Только белгородцам показалось, что стихия успокоилась, как синоптики пообещали дожди с градом и грозы. Сильный ветер сгладит температура воздуха — она днём будет комфортной, сообщают в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

В среду, 7 августа, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха в регионе ночью составит +11…+16 °C, а днём +23…+28 °C.

В Белгороде ночью ожидается +14…+16 °C, днём воздух прогреется до +25…+27 °C.

В тёмное время суток местами снова будет туманно, осадков не предвидится. Днём в некоторых районах может пройти кратковременный дождь с грозой. В отдельных местах даже возможен град.

Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 3–8 м/с, днём — 8–13 м/с. Синоптики прогнозируют, что при грозе порывы ветра могут достигать 15–17 м/с.

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