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Posted 23 сентября, 13:03

Published 23 сентября, 13:03

Modified 23 сентября, 13:03

Updated 23 сентября, 13:03

В Белгородской области задерживается тепло

Сентябрь почти закончился, а дождей всё нет: что с погодой в Белгородской области?

23 сентября 2024, 13:03
Фото: 1MI
В Белгородской области задерживается тепло

Сентябрь провожает белгородцев теплом

Сюжет
Погода
Тёплая и сухая погода сохранится в Белгороде как минимум до конца недели. Синоптики из регионального управления МЧС сообщают, что небо слегка затянут облака, а в области установится переменчивый ветер.

На вторник, 24 сентября, метеорологи прогнозируют переменную облачность. Первый осенний месяц почти закончился, но осадков в Белгороде не ожидается. Как минимум до субботы, 28 сентября, дождей не будет.

Ветер будет дуть с юго-востока. Ночью он будет слабым, а днём достигнет скорости 6–11 м/с.

В тёмное время суток температура воздуха снизится до +4…+9 °C. Днём будет относительно тепло — до +20…+25 °C.

Из-за тёплой и сухой погоды на всей территории Белгородской области сохраняется пятый, самый высокий, класс пожарной опасности.

Температура в Белгородской области идёт на снижение. А что с осенними дождями?
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