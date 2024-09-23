Сентябрь почти закончился, а дождей всё нет: что с погодой в Белгородской области?

Posted 23 сентября, 13:03
Published 23 сентября, 13:03
Modified 23 сентября, 13:03
Updated 23 сентября, 13:03
На вторник, 24 сентября, метеорологи прогнозируют переменную облачность. Первый осенний месяц почти закончился, но осадков в Белгороде не ожидается. Как минимум до субботы, 28 сентября, дождей не будет.
Ветер будет дуть с юго-востока. Ночью он будет слабым, а днём достигнет скорости 6–11 м/с.
В тёмное время суток температура воздуха снизится до +4…+9 °C. Днём будет относительно тепло — до +20…+25 °C.
Из-за тёплой и сухой погоды на всей территории Белгородской области сохраняется пятый, самый высокий, класс пожарной опасности.