Температура в Белгородской области идёт на снижение. А что с осенними дождями?

Posted 22 сентября, 13:01
Published 22 сентября, 13:01
Modified 22 сентября, 13:01
Updated 22 сентября, 13:01
В понедельник, 23 сентября, в Белгородской области установится небольшая облачность. Осадков не ожидается.
Ночью столбик термометра опустится до +4…+9 °С, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Днём в регионе потеплеет до +19…+24 °С. Ветер усилится до 6-11 м/с.
В Белгороде завтра установится облачная погода, следует из прогноза Гидрометцентра. Ночью похолодает до +9 °С. Днём столбик термометра поднимется до +23 °С.
Если верить прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура ночью в столице региона составит +8…+13 °С. Днём же вновь будет тепло: ожидается от +23 °С до +25 °С. Осадков в Белгороде как минимум до субботы, 28 сентября, не предвидится.
Из-за тёплой и сухой погоды на всей территории Белгородской области сохраняется пятый — самый высокий — класс пожарной опасности.