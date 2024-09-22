Температура в Белгородской области идёт на снижение. А что с осенними дождями?

Если верить прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура ночью в столице региона составит +8…+13 °С. Днём же вновь будет тепло: ожидается от +23 °С до +25 °С. Осадков в Белгороде как минимум до субботы, 28 сентября, не предвидится.