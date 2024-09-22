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Posted 22 сентября, 13:01

Published 22 сентября, 13:01

Modified 22 сентября, 13:01

Updated 22 сентября, 13:01

Сентябрь заканчивается, но летнее тепло всё ещё сохраняется

Температура в Белгородской области идёт на снижение. А что с осенними дождями?

22 сентября 2024, 13:01
Фото: 1MI
Сентябрь заканчивается, но летнее тепло всё ещё сохраняется

Летнее тепло в Белгороде продержится до конца сентября

Сюжет
Погода
Следующая неделя в столице региона вновь будет тёплой: температура превысит +20 °С. Вместе с тем ночи становятся заметно холоднее.

В понедельник, 23 сентября, в Белгородской области установится небольшая облачность. Осадков не ожидается.

Ночью столбик термометра опустится до +4…+9 °С, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Днём в регионе потеплеет до +19…+24 °С. Ветер усилится до 6-11 м/с.

В Белгороде завтра установится облачная погода, следует из прогноза Гидрометцентра. Ночью похолодает до +9 °С. Днём столбик термометра поднимется до +23 °С.

Если верить прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура ночью в столице региона составит +8…+13 °С. Днём же вновь будет тепло: ожидается от +23 °С до +25 °С. Осадков в Белгороде как минимум до субботы, 28 сентября, не предвидится.

Из-за тёплой и сухой погоды на всей территории Белгородской области сохраняется пятый — самый высокий — класс пожарной опасности.

Пока в Белгороде тепло, в регионе застали первые заморозки
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