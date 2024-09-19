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Posted 19 сентября, 13:27

Published 19 сентября, 13:27

Modified 19 сентября, 13:27

Updated 19 сентября, 13:27

Заморозки в Старооскольском горокруге

Пока в Белгороде тепло, в регионе застали первые заморозки

19 сентября 2024, 13:27
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Заморозки в Старооскольском горокруге

Заморозки пришли в Белгородскую область

Сюжет
Погода
В Белгородской области начались первые заморозки, что неудивительно, учитывая прогнозы синоптиков. Тёплая погода уступит дорогу осенней прохладе. А как задержавшееся лето повлияло на природу в регионе?

В Белгородской области начались первые заморозки. След приближающихся холодов заметили в Старооскольском горокруге.

Ранее синоптики обещали, что тёплая погода, аномальная для сентября, продержится до конца месяца. Самое время ей уступить дорогу осенней прохладе.

Напомним, что завтра в Белгородской области температура максимально поднимется до +26 °С. Ночью, скорее всего будет туман, а днём прохладный ветер.

Тем временем в Белгороде распустились каштаны и яблони. Это произошло из-за задержавшегося в области лета. Специалисты объяснили, вредно ли это для деревьев.

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