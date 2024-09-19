Пока в Белгороде тепло, в регионе застали первые заморозки

Posted 19 сентября, 13:27
Published 19 сентября, 13:27
Modified 19 сентября, 13:27
Updated 19 сентября, 13:27
В Белгородской области начались первые заморозки. След приближающихся холодов заметили в Старооскольском горокруге.
Ранее синоптики обещали, что тёплая погода, аномальная для сентября, продержится до конца месяца. Самое время ей уступить дорогу осенней прохладе.
Напомним, что завтра в Белгородской области температура максимально поднимется до +26 °С. Ночью, скорее всего будет туман, а днём прохладный ветер.
Тем временем в Белгороде распустились каштаны и яблони. Это произошло из-за задержавшегося в области лета. Специалисты объяснили, вредно ли это для деревьев.