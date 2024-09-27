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Posted 27 сентября, 11:07

Published 27 сентября, 11:07

Modified 27 сентября, 14:33

Updated 27 сентября, 14:33

Несмотря на календарную осень в Белгороде сохраняется тепло

Чего ожидать от погоды в Белгородской области в последние дни сентября?

27 сентября 2024, 11:07
Фото: 1MI
Несмотря на календарную осень в Белгороде сохраняется тепло

Белгородцев предупреждают о сильном ветре

Сюжет
Погода
В субботу и воскресенье, 28 и 29 сентября, в Белгородской области прогнозируется переменная облачность. Максимальная температура воздуха составит +27 ˚С, сообщает региональное МЧС.

В субботу, 28 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточного направления достигнет 8-13 м/с, однако будут наблюдаться порывы и до 16 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +10 ˚С до +15 ˚С ночью и от +22 ˚С до +27 ˚С — днём.

В воскресенье же, 29 сентября, столбик термометра в светлое время суток не поднимется выше +24 ˚С.

Последний день первого осеннего месяца, 30 сентября, также пройдёт без осадков и холодов.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Облачность
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