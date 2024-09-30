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Posted 30 сентября, 11:42

Published 30 сентября, 11:42

Modified 30 сентября, 15:00

Updated 30 сентября, 15:00

К концу недели в Белгороде похолодает

Ждём похолодания? С какой погоды начнётся октябрь в Белгороде

30 сентября 2024, 11:42
Фото: 1MI
К концу недели в Белгороде похолодает

Октябрь в Белгороде начнётся с тёплой погоды

Сюжет
МЧС
1 октября в регионе будет тепло, но вместе с тем ожидается сильный ветер, предупредили в МЧС. В Белгороде октябрь тоже начнётся с солнечной погоды, однако уже к концу недели столбик термометра начнёт опускаться всё ниже и ниже.

Во вторник, 1 октября, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ночью столбик термометра остановится на отметке от +8 °С до +13 °С. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Днём потеплеет до +21…+26 °С. Ветер усилится до 9-14 м/с, однако местами возможны порывы до 17 м/с.

В Белгороде в ночь на вторник температура опустится до +12 °С. Днём будет малооблачно, столбик термометра поднимется до +24 °С.

Октябрь в Белгороде начнётся с тёплой погоды, однако к концу недели всё же похолодает. До конца недели температура ночью составит +9…+12 °С. Со вторника по пятницу днём ожидается +23…+24 °С, однако уже в выходные похолодает до +18, следует из актуального прогноза Гидрометцентра.

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