Ждём похолодания? С какой погоды начнётся октябрь в Белгороде

Posted 30 сентября, 11:42
Published 30 сентября, 11:42
Modified 30 сентября, 15:00
Updated 30 сентября, 15:00
Во вторник, 1 октября, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ночью столбик термометра остановится на отметке от +8 °С до +13 °С. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Днём потеплеет до +21…+26 °С. Ветер усилится до 9-14 м/с, однако местами возможны порывы до 17 м/с.
В Белгороде в ночь на вторник температура опустится до +12 °С. Днём будет малооблачно, столбик термометра поднимется до +24 °С.
Октябрь в Белгороде начнётся с тёплой погоды, однако к концу недели всё же похолодает. До конца недели температура ночью составит +9…+12 °С. Со вторника по пятницу днём ожидается +23…+24 °С, однако уже в выходные похолодает до +18, следует из актуального прогноза Гидрометцентра.
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