Ждём похолодания? С какой погоды начнётся октябрь в Белгороде

Октябрь в Белгороде начнётся с тёплой погоды

Сюжет МЧС

1 октября в регионе будет тепло, но вместе с тем ожидается сильный ветер, предупредили в МЧС. В Белгороде октябрь тоже начнётся с солнечной погоды, однако уже к концу недели столбик термометра начнёт опускаться всё ниже и ниже.