Из-за жаркой погоды и отсутствия дождей в Черноземье наблюдают опасное явление

В Белгородской области тоже сохраняется непривычно жаркая для осени погода. В столице региона до конца недели температура днём составит +23…+25 °C. Дождей в Белгороде тоже не было давно: ближайших, по прогнозу синоптиков, стоит ожидать в выходные.