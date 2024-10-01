Из-за жаркой погоды и отсутствия дождей в Черноземье наблюдают опасное явление

Posted 1 октября, 12:58
Published 1 октября, 12:58
Modified 1 октября, 13:00
Updated 1 октября, 13:00
В Орловской области дождей нет последние два месяца. При этом воздух днём, несмотря на календарную осень, прогревается до +25 °C.
В связи с этим 30 сентября в регионе ввели режим ЧС в сельском хозяйстве. Кроме того, синоптики доложили об опасном агрометеорологическом явлении — почвенной засухе.
В Белгородской области тоже сохраняется непривычно жаркая для осени погода. В столице региона до конца недели температура днём составит +23…+25 °C. Дождей в Белгороде тоже не было давно: ближайших, по прогнозу синоптиков, стоит ожидать в выходные.
Напомним, что в Белгородской области весной вводили режим ЧС в сельском хозяйстве: тогда причиной стали заморозки.
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