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Posted 1 октября, 12:58

Published 1 октября, 12:58

Modified 1 октября, 13:00

Updated 1 октября, 13:00

В Белгородской области, несмотря на засушливую погоду, режим ЧС не вводили

Из-за жаркой погоды и отсутствия дождей в Черноземье наблюдают опасное явление

1 октября 2024, 12:58
Фото: 1MI
В Белгородской области, несмотря на засушливую погоду, режим ЧС не вводили

Орловские синоптики предупредили о почвенной засухе

Сюжет
Черноземье
Дождей в Орловской области нет уже два месяца, пишет «Орелtimes». Ранее в регионе ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за засухи.

В Орловской области дождей нет последние два месяца. При этом воздух днём, несмотря на календарную осень, прогревается до +25 °C.

В связи с этим 30 сентября в регионе ввели режим ЧС в сельском хозяйстве. Кроме того, синоптики доложили об опасном агрометеорологическом явлении — почвенной засухе.

В Белгородской области тоже сохраняется непривычно жаркая для осени погода. В столице региона до конца недели температура днём составит +23…+25 °C. Дождей в Белгороде тоже не было давно: ближайших, по прогнозу синоптиков, стоит ожидать в выходные.

Напомним, что в Белгородской области весной вводили режим ЧС в сельском хозяйстве: тогда причиной стали заморозки.

Стало известно, когда в Белгороде ожидать осенних дождей
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Дожди#Черноземье#Почва#Орловская область#Засуха
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