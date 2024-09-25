Возможен ли в Белгородской области дефицит продуктов питания?

Posted 25 сентября, 09:16
Published 25 сентября, 09:16
Modified 25 сентября, 09:16
Updated 25 сентября, 09:16
Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко рассказал, может ли в этом году из-за засушливой погоды случиться дефицит продуктов питания.
«Мы ежемесячно осуществляем мониторинг сырья и продовольствия социально значимых продуктов питания, находящихся на предприятиях агропромышленного комплекса региона. В настоящее время запасов достаточно для удовлетворения потребностей населения. Риска и угроз нет, дефицита не будет», — ответил министр.
Отметим, что помимо засухи, в регионе наблюдаются и частые обстрелы приграничья, где расположены поля с урожаем. Однако аграриям приходится продолжать работу, несмотря на атаки.