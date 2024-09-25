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Posted 25 сентября, 09:16

Published 25 сентября, 09:16

Modified 25 сентября, 09:16

Updated 25 сентября, 09:16

Из-за засухи в Белгородской области может не хватить продуктов?

Возможен ли в Белгородской области дефицит продуктов питания?

25 сентября 2024, 09:16
Фото: 1MI
Из-за засухи в Белгородской области может не хватить продуктов?

В минсельхозе ответили на опасения белгородцев о дефиците продуктов из-за засухи

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Новости Белгорода
Весной регион столкнулся с заморозками, а летом и осенью — с засухой. Кроме того, область ежедневно обстреливают ВСУ, что затрудняет сбор урожая. Однако дефицит продуктов питания не прогнозируется, отметил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия.

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко рассказал, может ли в этом году из-за засушливой погоды случиться дефицит продуктов питания.

«Мы ежемесячно осуществляем мониторинг сырья и продовольствия социально значимых продуктов питания, находящихся на предприятиях агропромышленного комплекса региона. В настоящее время запасов достаточно для удовлетворения потребностей населения. Риска и угроз нет, дефицита не будет», — ответил министр.

Отметим, что помимо засухи, в регионе наблюдаются и частые обстрелы приграничья, где расположены поля с урожаем. Однако аграриям приходится продолжать работу, несмотря на атаки.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дефицит#Продукты#Новости Белгорода#Заморозки#Белгород#Засуха#Андрей Антоненко
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