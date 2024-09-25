Возможен ли в Белгородской области дефицит продуктов питания?

В минсельхозе ответили на опасения белгородцев о дефиците продуктов из-за засухи

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Весной регион столкнулся с заморозками, а летом и осенью — с засухой. Кроме того, область ежедневно обстреливают ВСУ, что затрудняет сбор урожая. Однако дефицит продуктов питания не прогнозируется, отметил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия.