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Posted 2 октября, 13:39

Published 2 октября, 13:39

Modified 2 октября, 13:39

Updated 2 октября, 13:39

Белгородцы никак не дождутся осеннего дождя

Дождь переносится: синоптики вновь изменили прогноз для белгородцев

2 октября 2024, 13:39
Фото: 1MI
Белгородцы никак не дождутся осеннего дождя

Солнечная погода задержится в Белгородской области

Сюжет
Погода
Четверг в регионе вновь будет тёплым: температура днём составит +20…+25 °С, сообщает МЧС. В Белгороде же солнечно будет только до выходных, затем прогноз изменится.

В четверг, 3 октября, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Осадков вновь не предвидится.

Ночью в регионе температура составит +4…+9 °С. Ожидается слабый юго-восточный ветер.

Днём вновь будет тепло: столбик термометра остановится на отметке от +20 °С до +25 °С. Ветер усилится до 6-11 м/с.

В Белгороде четверг будет солнечным. Ночью температура составит +9 °С, а днём потеплеет до +25 °С.

Однако уже с пятницы в городе установится облачная погода, говорится в актуальном прогнозе Гидрометцентра. Ближайший дождь синоптики тоже перенесли: теперь он ожидается во вторник, 8 октября. Ранее сообщалось, что осадки возможны уже в это воскресенье.

Тем временем горожан предупреждают, что Белгород вновь может накрыть пылью от песчаной бури.

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