Дождь переносится: синоптики вновь изменили прогноз для белгородцев

Однако уже с пятницы в городе установится облачная погода, говорится в актуальном прогнозе Гидрометцентра. Ближайший дождь синоптики тоже перенесли: теперь он ожидается во вторник, 8 октября. Ранее сообщалось, что осадки возможны уже в это воскресенье.