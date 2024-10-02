Дождь переносится: синоптики вновь изменили прогноз для белгородцев

Posted 2 октября, 13:39
Published 2 октября, 13:39
Modified 2 октября, 13:39
Updated 2 октября, 13:39
В четверг, 3 октября, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Осадков вновь не предвидится.
Ночью в регионе температура составит +4…+9 °С. Ожидается слабый юго-восточный ветер.
Днём вновь будет тепло: столбик термометра остановится на отметке от +20 °С до +25 °С. Ветер усилится до 6-11 м/с.
В Белгороде четверг будет солнечным. Ночью температура составит +9 °С, а днём потеплеет до +25 °С.
Однако уже с пятницы в городе установится облачная погода, говорится в актуальном прогнозе Гидрометцентра. Ближайший дождь синоптики тоже перенесли: теперь он ожидается во вторник, 8 октября. Ранее сообщалось, что осадки возможны уже в это воскресенье.
Тем временем горожан предупреждают, что Белгород вновь может накрыть пылью от песчаной бури.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]