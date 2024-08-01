Учёные разработали умную машину, которая за секунды даёт прогноз погоды

При этом ИИ может работать на обычном стационарном компьютере или ноутбуке, что гораздо упрощает работу с ним. Сейчас же специалистам приходится создавать виртуальную планету и вводить множество различных данных, чтобы предположить, какой погода будет завтра. Порой суперкомпьютеры обрабатывают информацию более часа. И не всегда эти данные получаются абсолютно верными.