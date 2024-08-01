Учёные разработали умную машину, которая за секунды даёт прогноз погоды

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Американские специалисты разработали экспериментальную программу GraphCast от компании DeepMind, входящей в состав Google. По заверению специалистов, этот сверхбыстрый искусственный интеллект может предсказывать гораздо более точную погоду, чем это делали множество других аппаратов. Для этого ИИ понадобится только информация об атмосфере планеты.
При этом ИИ может работать на обычном стационарном компьютере или ноутбуке, что гораздо упрощает работу с ним. Сейчас же специалистам приходится создавать виртуальную планету и вводить множество различных данных, чтобы предположить, какой погода будет завтра. Порой суперкомпьютеры обрабатывают информацию более часа. И не всегда эти данные получаются абсолютно верными.
Сам ИИ опирается на то, что уже узнал о причинно-следственных связях в изменении погодных условий. Он быстро сортирует полученную информацию и обращает внимание на мелкие детали, которые могут ускользнуть от людей. Даже может предсказать надвигающийся ураган, способный через несколько дней унести сотни жизней.
«Она учится непосредственно на исторических данных. За считанные секунды GraphCast может выдать 10-дневный прогноз, на который суперкомпьютеру потребовалось бы более часа», — рассказал ведущий учёный, разработавший GraphCast.
Также специалисты уверены, что новое изобретение поспособствует появлению новых научных открытий.