Когда в Белгородскую область придут похолодание и дожди?

Posted 4 октября, 12:50
Published 4 октября, 12:50
Modified 4 октября, 12:50
Updated 4 октября, 12:50
Начало осени в Белгородской области оказалось очень жарким. Такого тёплого сентября не было уже несколько лет, рассказал дежурный синоптик Гидрометцентра Сергей Хатунцев.
Тепло в регионе задержится до середины октября. Ожидают, что превышение средних значений по температуре будет порядка 7-8 градусов. Зато наконец-то придут дожди, хоть их будет и мало. От нормы выпадет около 75% осадков.
Скорее всего, это может неблагоприятно повлиять на ситуацию с ландшафтными пожарами. Белгородцы и так уже около трёх недель жалуются на запах гари и дым от возгораний. Утром пятницы, 4 октября, это ощущалось особенно остро.
Но к ноябрю температура должна нормализоваться. Температуры упадут до +3…+4 ˚С и будут постепенно снижаться.