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Posted 4 октября, 12:50

Published 4 октября, 12:50

Modified 4 октября, 12:50

Updated 4 октября, 12:50

К концу октября температуры не будут превышать +10 ˚С

Когда в Белгородскую область придут похолодание и дожди?

4 октября 2024, 12:50
Фото: 1MI
К концу октября температуры не будут превышать +10 ˚С

В белгородском Гидрометцентре заявили о самом жарком сентябре за последние годы

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Погода
Начало осени в Белгородской области оказалось очень жарким, и такая погода продержится как минимум до середины октября. Какие температуры стоит ожидать и как скоро выпадут дожди, сообщили в региональном Гидрометцентре. Комментарий дежурного синоптика приводит «Мир Белогорья».

Начало осени в Белгородской области оказалось очень жарким. Такого тёплого сентября не было уже несколько лет, рассказал дежурный синоптик Гидрометцентра Сергей Хатунцев.

Тепло в регионе задержится до середины октября. Ожидают, что превышение средних значений по температуре будет порядка 7-8 градусов. Зато наконец-то придут дожди, хоть их будет и мало. От нормы выпадет около 75% осадков.

Скорее всего, это может неблагоприятно повлиять на ситуацию с ландшафтными пожарами. Белгородцы и так уже около трёх недель жалуются на запах гари и дым от возгораний. Утром пятницы, 4 октября, это ощущалось особенно остро.

Но к ноябрю температура должна нормализоваться. Температуры упадут до +3…+4 ˚С и будут постепенно снижаться.

Видео: «Мир Белогорья». Сергей Хатунцев рассказал, какую погоду ожидают в октябре
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