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Posted 8 октября, 08:55

Published 8 октября, 08:55

Modified 8 октября, 08:57

Updated 8 октября, 08:57

В Белгородской области в сентябре было на градус жарче, чем в предыдущий рекорд

А вы и не заметили: погода в Белгородской области побила исторические рекорды

8 октября 2024, 08:55
Фото: 1MI

В Белгородской области в сентябре было на градус жарче, чем в предыдущий рекорд

Сюжет
Погода
Новые температурные рекорды установлены в сентябре. Ранее они были зафиксированы в марте и апреле. Подробнее Бел.Ру рассказали белгородские синоптики.

По официальным данным, за многолетний непрерывный период наблюдений с 1956 года среднемесячная температура сентября 2024 года в Белгородской области оказалась рекордной.

По данным метеостанции Богородицкое-Фенино, которая находится в Губкинском округе, на этом участке максимально воздух в среднем прогрелся до 17,9 градуса тепла, в то время как рекорд был установлен в 1994 году, когда показатель составил 16,9 градуса тепла.

Метеостанция в Старом Осколе зафиксировала средний прогрев воздуха до 19,2 градуса тепла, в то время как на этом участке рекорд зафиксировали в 1994 году. Тогда воздух прогрелся до 17,6 градуса тепла.

Метеостанция в Ракитянской районе отметила, что средняя температура достига 19 градусов. Ранее рекорд фиксировали в 1994 году, когда было больше чем на градус меньше — 17,9.

Побит рекорд и в Новом Осколе. Предыдущий зафиксировали в 1994 году — 17,6 градуса тепла. В этом году был показатель на градус с лишним больше — 18,8 градуса тепла.

По данным метеостанции в Валуйках, на этом участке среднемесячная температура достигла 19,4 градуса тепла, в то время как рекорд был установлен в 2015 году — 18,1 градуса тепла.

Также температурный рекорд в сентябре был побит в Белгороде. В этом году синоптики зафиксировали, что среднемесячная температура достигла 19,4 градуса тепла. Ранее рекорд был установлен в 1994 году — 18,2 градуса тепла.

В целом белгородские синоптики отметили, что погода сентября в Белгородской области была сухая, местами в отдельные дни наблюдались лишь следы осадков. Их суммы за месяц составили 0,0-1,8 мм или 0-3% сентябрьской нормы.

Горячая земля: какие рекорды поставила погода в сентябре в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Погода#Температура#Эксклюзив#Синоптики#Белгород#Метеостанции#Рекорды
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