А вы и не заметили: погода в Белгородской области побила исторические рекорды

Posted 8 октября, 08:55
Published 8 октября, 08:55
Modified 8 октября, 08:57
Updated 8 октября, 08:57
По официальным данным, за многолетний непрерывный период наблюдений с 1956 года среднемесячная температура сентября 2024 года в Белгородской области оказалась рекордной.
По данным метеостанции Богородицкое-Фенино, которая находится в Губкинском округе, на этом участке максимально воздух в среднем прогрелся до 17,9 градуса тепла, в то время как рекорд был установлен в 1994 году, когда показатель составил 16,9 градуса тепла.
Метеостанция в Старом Осколе зафиксировала средний прогрев воздуха до 19,2 градуса тепла, в то время как на этом участке рекорд зафиксировали в 1994 году. Тогда воздух прогрелся до 17,6 градуса тепла.
Метеостанция в Ракитянской районе отметила, что средняя температура достига 19 градусов. Ранее рекорд фиксировали в 1994 году, когда было больше чем на градус меньше — 17,9.
Побит рекорд и в Новом Осколе. Предыдущий зафиксировали в 1994 году — 17,6 градуса тепла. В этом году был показатель на градус с лишним больше — 18,8 градуса тепла.
По данным метеостанции в Валуйках, на этом участке среднемесячная температура достигла 19,4 градуса тепла, в то время как рекорд был установлен в 2015 году — 18,1 градуса тепла.
Также температурный рекорд в сентябре был побит в Белгороде. В этом году синоптики зафиксировали, что среднемесячная температура достигла 19,4 градуса тепла. Ранее рекорд был установлен в 1994 году — 18,2 градуса тепла.
В целом белгородские синоптики отметили, что погода сентября в Белгородской области была сухая, местами в отдельные дни наблюдались лишь следы осадков. Их суммы за месяц составили 0,0-1,8 мм или 0-3% сентябрьской нормы.