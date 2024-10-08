А вы и не заметили: погода в Белгородской области побила исторические рекорды

По данным метеостанции Богородицкое-Фенино, которая находится в Губкинском округе, на этом участке максимально воздух в среднем прогрелся до 17,9 градуса тепла, в то время как рекорд был установлен в 1994 году, когда показатель составил 16,9 градуса тепла.