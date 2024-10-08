Горячая земля: какие рекорды поставила погода в сентябре в Белгородской области

Как сообщили белгородские синоптики, сентябрь отличался рекордно жаркой и сухой погодой. В среднем температура была выше нормы на 4,6-5,4 градуса. Среднесуточная температура воздуха была в пределах 12-25 градусов тепла и превышала обычные значения: 13 дней — на 1-4 градуса, девять дней — на 4,5-6,5 градуса, в оставшиеся аномально жаркие дни (1, 12-15 и 28–30 сентября) — на 7-9 градусов.