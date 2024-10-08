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Posted 8 октября, 08:15

Published 8 октября, 08:15

Modified 8 октября, 08:17

Updated 8 октября, 08:17

Поверхность почвы в сентябре в Белгородской области прогревалась до 56 градусов

Горячая земля: какие рекорды поставила погода в сентябре в Белгородской области

8 октября 2024, 08:15
Фото: 1MI

Поверхность почвы в сентябре в Белгородской области прогревалась до 56 градусов

Сюжет
Погода
Сентябрь порадовал белгородцев летней погодой. Журналисты Бел.Ру выяснили, какова была средняя температура и какие ночи были самые холодные.

Как сообщили белгородские синоптики, сентябрь отличался рекордно жаркой и сухой погодой. В среднем температура была выше нормы на 4,6-5,4 градуса. Среднесуточная температура воздуха была в пределах 12-25 градусов тепла и превышала обычные значения: 13 дней — на 1-4 градуса, девять дней — на 4,5-6,5 градуса, в оставшиеся аномально жаркие дни (1, 12-15 и 28–30 сентября) — на 7-9 градусов.

Синоптики добавили, что воздух максимально прогревался до 30-32 градусов выше нуля. Максимальные температуры выше 25 градусов были 19-22 дня на юго-востоке области, на остальной территории — 16-17 дней, из них выше 30 градусов — один-два дня. Поверхность почвы нагревалась до 48-56 градусов

В самые холодные ночи температура воздуха на большей части территории области понижалась до 5-8 градусов, местами — до двух градусов тепла. Поверхность почвы выхолаживалась до 1-5 градусов тепла.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Погода#Эксклюзив#Прогноз#Синоптики#Белгород#Сентябрь
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