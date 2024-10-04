Смысла нет? Белгородцев просят отказаться от похода за грибами из-за их отсутствия

Напомним, что только сегодня белгородцы жаловались на запах гари и дымку по всей области. Подобная проблема наблюдалась и в соседних регионах. Причина оказалась в ландшафтных пожарах, жаре и отсутствии дождей, но опасности для здоровья запах не представляет.