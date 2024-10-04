Смысла нет? Белгородцев просят отказаться от похода за грибами из-за их отсутствия

Posted 4 октября, 11:11
Published 4 октября, 11:11
Modified 4 октября, 11:11
Updated 4 октября, 11:11
Житель Белгородской области планировал собрать грибы на природе, доехал до леса, но на въезде увидел шлагбаумы. «Когда их снимут, можно ли будет проехать?» — задал вопрос местный житель.
В настоящее время собирать грибы не стоит из-за пожароопасного сезона. Однако их, считает министр природопользования Роман Татаринцев, скорее всего, и нет ещё в лесах из-за засушливой и жаркой погоды.
«На сегодняшний день в Белгородской области пятый класс пожарной опасности. Естественно, из-за этого доступ в леса ограничен. Поэтому прошу с пониманием отнестись к этой информации. Думаю, в такую пору и грибов там особо не будет — в такую жару и без дождей. Но после пожароопасного сезона доступ в леса откроют — и вы сможете отправиться за грибами», — объяснил чиновник.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков советовал жителям собирать грибы в лесах других регионов, поскольку там не раскиданы мины и другие опасные предметы.
Напомним, что только сегодня белгородцы жаловались на запах гари и дымку по всей области. Подобная проблема наблюдалась и в соседних регионах. Причина оказалась в ландшафтных пожарах, жаре и отсутствии дождей, но опасности для здоровья запах не представляет.