Дорогу под Белгородом заминировали «лепестками», движение перекрыто

Posted 14 октября, 20:02
Published 14 октября, 20:02
Modified 14 октября, 20:06
Updated 14 октября, 20:06
ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины «лепесток» в Белгородском районе. Перекрыта дорога от окраины Красного Октября в направлении села Чайки.
Известно, что на мине успел подорваться легковой автомобиль. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.
Автомобилистов просят искать пути объезда опасной дороги.
Напомним, что в сентябре в Борисовском районе на мине подорвался грузовик — пострадал мужчина. В июне при подрыве на мине в Шебекино пострадали пять человек, в том числе оператор телеканала «Россия-24».