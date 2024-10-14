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Posted 14 октября, 20:02

Published 14 октября, 20:02

Modified 14 октября, 20:06

Updated 14 октября, 20:06

На опасной дороге уже подорвался один автомобиль

Дорогу под Белгородом заминировали «лепестками», движение перекрыто

14 октября 2024, 20:02
Фото: 1MI
На опасной дороге уже подорвался один автомобиль
Сюжет
Мина
На мине уже подорвался легковой автомобиль, но обошлось без жертв, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Дорогу перекрыли, белгородцев просят искать пути объезда.

ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины «лепесток» в Белгородском районе. Перекрыта дорога от окраины Красного Октября в направлении села Чайки.

Известно, что на мине успел подорваться легковой автомобиль. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.

Автомобилистов просят искать пути объезда опасной дороги.

Напомним, что в сентябре в Борисовском районе на мине подорвался грузовик — пострадал мужчина. В июне при подрыве на мине в Шебекино пострадали пять человек, в том числе оператор телеканала «Россия-24».

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