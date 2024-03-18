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Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Сын главы района в Белгородской области ушёл на СВО

Сын главы района в Белгородской области ушёл на СВО

18 марта 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
Глава Красногвардейского района Галина Руденко сообщила, что её сын подписал контракт с Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

Галина Руденко рассказала, что её сын подписал контракт с Минобороны РФ. По словам главы Красногвардейского района, мужчина уже принимал участие в СВО.

Сын уже служил по контракту именно как участник специальной военной операции и посчитал, что ему сейчас нужно опять быть там. В нашей семье все мужчины прошли армию, горячие точки. Данька пошёл по стопам деда и отца. Он вырос и стал настоящим мужчиной, именно это я ценю в своём сыне. Я горжусь им.
Галина Руденко

Руденко отметила, что знает о сложностях, которые ждут её сына, и верит, что он справится с любой ситуацией. Дома бойца ждёт маленький сын.

Глава Красногвардейского района с сыномГлава Красногвардейского района с сыном
Глава Красногвардейского района с сыном
Фото: страница Галины Руденко в соцсети
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#Белгородская область#Красногвардейский район#Контракт#Белгород#Алина Харина#Минобороны#СВО#Участник СВО#Галина Руденко
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