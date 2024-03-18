Сын главы района в Белгородской области ушёл на СВО

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Галина Руденко рассказала, что её сын подписал контракт с Минобороны РФ. По словам главы Красногвардейского района, мужчина уже принимал участие в СВО.
Сын уже служил по контракту именно как участник специальной военной операции и посчитал, что ему сейчас нужно опять быть там. В нашей семье все мужчины прошли армию, горячие точки. Данька пошёл по стопам деда и отца. Он вырос и стал настоящим мужчиной, именно это я ценю в своём сыне. Я горжусь им.
Галина Руденко
Руденко отметила, что знает о сложностях, которые ждут её сына, и верит, что он справится с любой ситуацией. Дома бойца ждёт маленький сын.