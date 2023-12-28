Ушедший на СВО экс-замминистра приехал в Белгород в отпуск

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Экс-замминистра ЖКХ Антон Шопин приехал в Белгород в отпуск. Весной бывший чиновник решил добровольцем отправиться в зону проведения спецоперации. Теперь он командует подразделением.
С Шопиным уже встретился губернатор Вячеслав Гладков. Чиновник — участник СВО рассказал, что бойцы получают от региона необходимую гуманитарную помощь и поддержку.
Желаю Антону Сергеевичу и его боевым друзьям выполнения поставленных задач и скорейшего возвращения домой с победой. Мы благодарны за вашу отвагу и самоотверженность в борьбе за свободу нашей страны.
Вячеслав Гладков
Антон Шопин в мае 2023 года уволился из белгородского правительства по собственному желанию. Он решил отправиться в зону боевых действий. Ранее чиновник служил в Чечне.
В тот же день белгородцы возмутились, поскольку подумали, что замминистра на самом деле мобилизовали. Однако губернатор объяснил, что участие в СВО — желание самого Шопина.
Летом ушедший в зону спецоперации бывший чиновник стал командиром подразделения.