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Published Сегодня, 12:31

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Updated Сегодня, 12:33

Вячеслав Гладков встретился с Антоном Шопиным

Ушедший на СВО экс-замминистра приехал в Белгород в отпуск

28 декабря 2023, 12:31
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков встретился с Антоном Шопиным

Гладков рассказал о встрече с чиновником — участником СВО

Губернатор Вячеслав Гладков встретился с уволившимся весной бывшим замминистра ЖКХ Антоном Шопиным. Экс-чиновник рассказал, что бойцы получают необходимую им гумпомощь и поддержку от области. Подробности глава региона рассказал на своей странице в соцсети.

Экс-замминистра ЖКХ Антон Шопин приехал в Белгород в отпуск. Весной бывший чиновник решил добровольцем отправиться в зону проведения спецоперации. Теперь он командует подразделением.

С Шопиным уже встретился губернатор Вячеслав Гладков. Чиновник — участник СВО рассказал, что бойцы получают от региона необходимую гуманитарную помощь и поддержку.

Желаю Антону Сергеевичу и его боевым друзьям выполнения поставленных задач и скорейшего возвращения домой с победой. Мы благодарны за вашу отвагу и самоотверженность в борьбе за свободу нашей страны.
Вячеслав Гладков

Антон Шопин в мае 2023 года уволился из белгородского правительства по собственному желанию. Он решил отправиться в зону боевых действий. Ранее чиновник служил в Чечне.

В тот же день белгородцы возмутились, поскольку подумали, что замминистра на самом деле мобилизовали. Однако губернатор объяснил, что участие в СВО — желание самого Шопина.

Летом ушедший в зону спецоперации бывший чиновник стал командиром подразделения.

Чиновник из белгородского правительства решил уйти добровольцем на СВО
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#Белгородская область#Чиновник#Доброволец#Отпуск#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Антон Шопин#Командир подразделения
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