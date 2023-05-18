Чиновник из белгородского правительства решил уйти добровольцем на СВО

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Добровольно в зону СВО решил отправиться замминистра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин. Утром 18 мая чиновник подал заявление на увольнение по собственному желанию.
В 2023 году Шопину исполнится 39 лет, 13 из которых он провёл в погонах. Чиновник прошёл обучение от кадетского корпуса в Санкт-Петербурге до военной службы в Чечне. Решение замминистра уже прокомментировал глава региона.
Понимаю, что, с одной стороны, работа, которая выполняется министерством ЖКХ региона в нынешних условиях, имеет колоссальное значение, не будет этой работы — люди останутся без света, без газа, без благоустройства, без всего. Но с другой стороны, Родину защищать нужно!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области