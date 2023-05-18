Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:37

Published Сегодня, 20:37

Modified Сегодня, 20:40

Updated Сегодня, 20:40

Изображение материала

Белгородцев возмутило «увольнение» чиновника, который решил уйти на СВО

18 мая 2023, 20:37
Фото: скриншот из видео в Telegram-канале Вячеслава Гладкова
Замминистра ЖКХ Белгородской области добровольно решил стать участником спецоперации и покинуть свой пост, но не все местные жители правильно восприняли поступок Антона Шопина. Губернатор подробно объяснил его уход.
Сюжет
СВО

У Антона Шопина после новости об уходе с должности замминистра ЖКХ на военную службу нашлись свои защитники в лице местных жителей. Так, белгородка Оксана подумала, что чиновника «уволили» в связи с мобилизацей.

Губернатор отметил, что Антон Шопин не мобилизован — мобилизация завершилась ещё в 2022 году. Он самостоятельно принял решение уйти на военную службу. А здесь, в Белгородской области Шопина будут ждать.

Он покидает гражданскую государственную службу и возвращается на военную. Поэтому оставить здесь рабочее место невозможно с точки зрения закона. Но он хороший работник. И когда всё завершится, с Победой вернётся домой, конечно, возьмём его на работу. Это даже не обсуждается. Мы его очень ждём и нам его будет не хватать в то время, пока он будет защищать нашу страну.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, 13 лет чиновник провёл в погонах. У него уже был военный опыт в Чечне. Заявление на увольнение по собственному желанию Шопин подал этим утром, 18 мая.

Чиновник из белгородского правительства решил уйти добровольцем на СВО
Узнать подробнее
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Антон Шопин#СВО#Общество#Доброволец#Чиновники#Министерство ЖКХ#Увольнение
Подпишитесь
Ожоги и ранения: в каком состоянии находится пострадавший при обстреле белгородец
Сегодня, 18:10
Под Старым Осколом образовалась огромная воронка после взрыва
Сегодня, 19:37
Центральный парк в Белгороде на время реконструкции полностью перекрывать не будут
Сегодня, 11:41
Жители Белгорода увидели над городом непраздничный «салют»: фото
Сегодня, 16:18
В селе под Шебекино после обстрела начался пожар
Сегодня, 20:03