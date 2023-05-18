Белгородцев возмутило «увольнение» чиновника, который решил уйти на СВО

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:40
Updated Сегодня, 20:40
У Антона Шопина после новости об уходе с должности замминистра ЖКХ на военную службу нашлись свои защитники в лице местных жителей. Так, белгородка Оксана подумала, что чиновника «уволили» в связи с мобилизацей.
Губернатор отметил, что Антон Шопин не мобилизован — мобилизация завершилась ещё в 2022 году. Он самостоятельно принял решение уйти на военную службу. А здесь, в Белгородской области Шопина будут ждать.
Он покидает гражданскую государственную службу и возвращается на военную. Поэтому оставить здесь рабочее место невозможно с точки зрения закона. Но он хороший работник. И когда всё завершится, с Победой вернётся домой, конечно, возьмём его на работу. Это даже не обсуждается. Мы его очень ждём и нам его будет не хватать в то время, пока он будет защищать нашу страну.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 13 лет чиновник провёл в погонах. У него уже был военный опыт в Чечне. Заявление на увольнение по собственному желанию Шопин подал этим утром, 18 мая.