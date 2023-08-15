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Вячеслав Гладков и Антон Шопин

Экс замминистра ЖКХ Белгородской области стал командиром подразделения на СВО

15 августа 2023, 07:09
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков и Антон Шопин
Антона Шопина в зоне СВО повысили до командира подразделения. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков во время утреннего обращения.
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СВО

Сотрудники управления общественной безопасности и депутаты Белгородской областной думы вернулись из поездки в Херсонскую область и ДНР. Чиновники передали белгородцам, находящихся в зоне СВО, продукты, воду, различное снаряжение и обмундирование. Также в одной из частей прошла встреча с Антоном Шопиным. Сейчас он служит в звании командира подразделения.

Антон Шопин ранее занимал должность заместителя министра ЖКХ Белгородской области. В мае 2023 года он решил стать добровольцем и уйти в зону СВО.

Однако не все белгородцы были рады этой новости. Некоторые посчитали, что чиновника мобилизовали, но эту информацию опровергли. У замминистра ранее уже боевой опыт в Чечне. Заявление на увольнение Шопин подал по собственному желанию.

Чиновник из белгородского правительства решил уйти добровольцем на СВО
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#Таисия Некрасова#СВО#Доброволец#Чиновник#Спецоперация#Белгородская область#Херсонская область#Вячеслав Гладков#Антон Шопин#Замминистра#Министерство ЖКХ#Командир подразделения#Повышение#ДНР
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