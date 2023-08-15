Экс замминистра ЖКХ Белгородской области стал командиром подразделения на СВО

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Сотрудники управления общественной безопасности и депутаты Белгородской областной думы вернулись из поездки в Херсонскую область и ДНР. Чиновники передали белгородцам, находящихся в зоне СВО, продукты, воду, различное снаряжение и обмундирование. Также в одной из частей прошла встреча с Антоном Шопиным. Сейчас он служит в звании командира подразделения.
Антон Шопин ранее занимал должность заместителя министра ЖКХ Белгородской области. В мае 2023 года он решил стать добровольцем и уйти в зону СВО.
Однако не все белгородцы были рады этой новости. Некоторые посчитали, что чиновника мобилизовали, но эту информацию опровергли. У замминистра ранее уже боевой опыт в Чечне. Заявление на увольнение Шопин подал по собственному желанию.