Экс замминистра ЖКХ Белгородской области стал командиром подразделения на СВО

Сотрудники управления общественной безопасности и депутаты Белгородской областной думы вернулись из поездки в Херсонскую область и ДНР. Чиновники передали белгородцам, находящихся в зоне СВО, продукты, воду, различное снаряжение и обмундирование. Также в одной из частей прошла встреча с Антоном Шопиным. Сейчас он служит в звании командира подразделения.