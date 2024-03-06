Как бойцам СВО получить субсидию на ипотеку в Белгородской области?

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:46
Правительство Белгородской области утвердило порядок предоставления субсидий участникам СВО на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным займам. Главам районов рекомендовали создать комиссию по вопросам предоставлений субсидий в каждом муниципалитете.
Средства участники СВО получат только по займам, выданным на:
Субсидии не перечисляются на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по ипотеке или договору займа.
Приобретённое жилое помещение или частный дом с земельным участком должны находиться на территории Белгородской области, за исключением населённых пунктов, в которых введён режим ЧС из-за обстрелов.
Субсидию получат граждане РФ, которые принимают или принимали участие в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе ВС РФ, заключившие контракты с Минобороны не ранее 24 февраля 2022 года. Кандидат на получение субсидии должен постоянно проживать на территории РФ. Также он не должен быть собственником жилого помещения либо супругом собственника жилых помещений.
Средства будут предоставлены на основании заявления, которое необходимо подать через единый портал государственных услуг в орган местного самоуправления по местонахождению приобретаемого жилья.
Потребуется следующие документы:
Комиссия рассмотрит заявку в течение 10 рабочих дней.
Основанием для отказа может служить отсутствие полного пакета необходимых документов, предоставление недостоверных сведений, несоответствие приобретённого жилья требованиям, подача заявления об отказе в предоставлении субсидий. Отказать в начислении субсидий могут в случае расторжения ипотечного договора или в случае смерти заявителя.
Напомним, что ранее вопрос предоставления ипотеки для участников СВО, которые облегчат процедуру и её исполнение, обсуждали во время заседания облудмы.
Отмечалось, что военнослужащим предоставят ежемесячную субсидию на возмещение ипотечных затрат в размере 6% на остаток задолженности. В текущем году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 50 млн рублей. Средства пока рассчитаны на 139 человек.
Это решение позволит привлечь на постоянное место жительства в Белгородской области военнослужащих из других регионов.
Отметим, что губернатор Вячеслав Гладков в утреннем посте сообщил, что участников СВО включат в список возможных получателей губернаторской ипотеки. Она позволяет построить жильё при ставке 2% за счёт дополнительных компенсационных выплат. Всем семьям участников СВО, которые захотят улучшить жилищные условия, необходимо обратиться в региональный минстрой или к главам районов.