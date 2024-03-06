Как бойцам СВО получить субсидию на ипотеку в Белгородской области?

Субсидию получат граждане РФ, которые принимают или принимали участие в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе ВС РФ, заключившие контракты с Минобороны не ранее 24 февраля 2022 года. Кандидат на получение субсидии должен постоянно проживать на территории РФ. Также он не должен быть собственником жилого помещения либо супругом собственника жилых помещений.