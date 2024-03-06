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Квартира

Как бойцам СВО получить субсидию на ипотеку в Белгородской области?

6 марта 2024, 09:39
Фото: 1MI
Квартира

Утверждён порядок получения субсидии по ипотеке для белгородцев — бойцов СВО

Субсидия будет распространяться на жильё, приобретённое в Белгородской области. Средства направят на уплату процентов по ипотечным займам. Подробнее о том, кто и как сможет воспользоваться региональной поддержкой, в материале Бел.Ру.
Сюжет
Ипотека

Правительство Белгородской области утвердило порядок предоставления субсидий участникам СВО на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным займам. Главам районов рекомендовали создать комиссию по вопросам предоставлений субсидий в каждом муниципалитете.

На что можно получить субсидию?

Средства участники СВО получат только по займам, выданным на:

  • приобретение заёмщиками у юрилиц жилых помещений (включая индивидуальные жилые дома в границах территории малоэтажного жилого комплекса, жилые помещения в домах блокированной застройки, дома блокированной застройки), находящихся на этапе строительства, по договорам участия в долевом строительстве;
  • приобретение заёмщиками жилых помещений и жилых помещений с земельными участками у юрлиц, который являются первым собственником помещения;
  • приобретение заёмщиками индивидуальных жилых домов с земельными участками, расположенными в Белгородской области, у индивидуального предпринимателя, который является первым и единственным собственником помещения;
  • приобретение у юрлиц или индивидуальных предпринимателей жилых домов на земельных участках в Белгородской области по договорам купли-продажи;
  • оплату работ по строительству индивидуальных жилых домов на земельных участках в Белгородской области;
  • строительство индивидуальных жилых домов силами заёмщика.

Субсидии не перечисляются на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по ипотеке или договору займа.

Приобретённое жилое помещение или частный дом с земельным участком должны находиться на территории Белгородской области, за исключением населённых пунктов, в которых введён режим ЧС из-за обстрелов.

Кто может получить субсидию?

Субсидию получат граждане РФ, которые принимают или принимали участие в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе ВС РФ, заключившие контракты с Минобороны не ранее 24 февраля 2022 года. Кандидат на получение субсидии должен постоянно проживать на территории РФ. Также он не должен быть собственником жилого помещения либо супругом собственника жилых помещений.

Средства будут предоставлены на основании заявления, которое необходимо подать через единый портал государственных услуг в орган местного самоуправления по местонахождению приобретаемого жилья.

Потребуется следующие документы:

  • копия документа, удостоверяющего личность,
  • копии документов, подтверждающих, что заявитель является гражданином РФ и принимает или принимал участие в СВО,
  • копии договора купли-продажи или договора участия в долевом строительстве,
  • копии договора по ипотеке с приложением графика погашения займа,
  • копии справки о состоянии семейного положения,
  • выписка из реестра недвижимости, подтверждающая отсутствие у заявителя или его супруги жилых помещений в собственности,
  • копия документов, подтверждающих постоянное проживание на территории РФ.

Комиссия рассмотрит заявку в течение 10 рабочих дней.

В каких случаях могут отказать в предоставлении субсидии?

Основанием для отказа может служить отсутствие полного пакета необходимых документов, предоставление недостоверных сведений, несоответствие приобретённого жилья требованиям, подача заявления об отказе в предоставлении субсидий. Отказать в начислении субсидий могут в случае расторжения ипотечного договора или в случае смерти заявителя.

Напомним, что ранее вопрос предоставления ипотеки для участников СВО, которые облегчат процедуру и её исполнение, обсуждали во время заседания облудмы.

Отмечалось, что военнослужащим предоставят ежемесячную субсидию на возмещение ипотечных затрат в размере 6% на остаток задолженности. В текущем году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 50 млн рублей. Средства пока рассчитаны на 139 человек.

Это решение позволит привлечь на постоянное место жительства в Белгородской области военнослужащих из других регионов.

Отметим, что губернатор Вячеслав Гладков в утреннем посте сообщил, что участников СВО включат в список возможных получателей губернаторской ипотеки. Она позволяет построить жильё при ставке 2% за счёт дополнительных компенсационных выплат. Всем семьям участников СВО, которые захотят улучшить жилищные условия, необходимо обратиться в региональный минстрой или к главам районов.

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#Общество#Белгородская область#Ипотека#Новости Белгорода#Субсидия#Белгород#Алина Харина#Участники СВО
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