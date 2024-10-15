Подрядчик не успевает: в Белгороде вновь переносят открытие детской поликлиники

Posted 15 октября, 12:13
Published 15 октября, 12:13
Modified 15 октября, 12:15
Updated 15 октября, 12:15
В Белгороде продолжается строительство детской поликлиники № 3. Здание находится на проспекте Богдана Хмельницкого рядом с остановкой «Швейная фабрика».
Предполагается, что за смену медицинское учреждение смогут посещать 550 человек, включая пациентов стоматологических кабинетов.
На сегодняшний день строители уже выполнили монолитные работы каркаса четырёхэтажного здания, завершили крышу и приступили к вставке окон, оштукатуриванию стен и прокладке инженерных сетей. Далее строители выполнят монтаж фасада и внутреннее устройство водоснабжения и водоотведения.
Здание готово более чем наполовину, но к назначенным срокам успеть всё равно не получится.
«Главные причины — в плохом качестве подготовки проектно-сметной документации, которую приходится пересматривать. Перед министерством строительства области стоит задача по пересмотру ПСД и недопущению таких ситуаций. Ещё одна причина — это тяжёлая оперативная обстановка в Белгороде в первой половине этого года. Из-за обстрелов стройку не раз полностью останавливали», — объяснил губернатор Вячеслав Гладков.
Предварительно, сдать объект планируют в первой половине 2025 года.
Изначально сдать поликлинику планировалось в феврале 2024 года, но по данным на декабрь 2023 года объект был готов только на 8%. Уже в феврале 2024 года появилась закупка на корректировку проектно-сметной документации — на это готовы были потратить 11 млн 417 тыс. 970 рублей.