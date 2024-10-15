Подрядчик не успевает: в Белгороде вновь переносят открытие детской поликлиники

Изначально сдать поликлинику планировалось в феврале 2024 года, но по данным на декабрь 2023 года объект был готов только на 8%. Уже в феврале 2024 года появилась закупка на корректировку проектно-сметной документации — на это готовы были потратить 11 млн 417 тыс. 970 рублей.