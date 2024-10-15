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Posted 15 октября, 12:13

Published 15 октября, 12:13

Modified 15 октября, 12:15

Updated 15 октября, 12:15

Строительство детской поликлиники № 3 в Белгороде

Подрядчик не успевает: в Белгороде вновь переносят открытие детской поликлиники

15 октября 2024, 12:13
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Строительство детской поликлиники № 3 в Белгороде

Детскую поликлинику на Богданке в Белгороде рассчитывают открыть в 2025 году

Сюжет
Строительство
Завершить строительство детской поликлиники № 3 планировалось в начале 2024 года, но позже сроки перенесли на конец. Из-за обстрелов и плохого качества документации сроки вновь перенесли: в этот раз на первую половину 2025 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде продолжается строительство детской поликлиники № 3. Здание находится на проспекте Богдана Хмельницкого рядом с остановкой «Швейная фабрика».

Предполагается, что за смену медицинское учреждение смогут посещать 550 человек, включая пациентов стоматологических кабинетов.

На сегодняшний день строители уже выполнили монолитные работы каркаса четырёхэтажного здания, завершили крышу и приступили к вставке окон, оштукатуриванию стен и прокладке инженерных сетей. Далее строители выполнят монтаж фасада и внутреннее устройство водоснабжения и водоотведения.

Здание готово более чем наполовину, но к назначенным срокам успеть всё равно не получится.

«Главные причины — в плохом качестве подготовки проектно-сметной документации, которую приходится пересматривать. Перед министерством строительства области стоит задача по пересмотру ПСД и недопущению таких ситуаций. Ещё одна причина — это тяжёлая оперативная обстановка в Белгороде в первой половине этого года. Из-за обстрелов стройку не раз полностью останавливали», — объяснил губернатор Вячеслав Гладков.

Предварительно, сдать объект планируют в первой половине 2025 года.

Изначально сдать поликлинику планировалось в феврале 2024 года, но по данным на декабрь 2023 года объект был готов только на 8%. Уже в феврале 2024 года появилась закупка на корректировку проектно-сметной документации — на это готовы были потратить 11 млн 417 тыс. 970 рублей.

Строительство детской поликлиники № 3 в БелгородеСтроительство детской поликлиники № 3 в Белгороде
Строительство детской поликлиники № 3 в Белгороде Строительство детской поликлиники № 3 в Белгороде
Строительство детской поликлиники № 3 в Белгороде Строительство детской поликлиники № 3 в Белгороде
Строительство детской поликлиники № 3 в Белгороде Строительство детской поликлиники № 3 в Белгороде
Строительство детской поликлиники № 3 в Белгороде. Фото: страница Вячеслава Гладкова
«Сроки уже нереальные»: в Белгороде не успевают достроить детскую поликлинику
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