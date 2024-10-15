Под Белгородом у женщины изъяли монеты XIX века

Posted 15 октября, 13:29
Published 15 октября, 13:29
Modified 15 октября, 13:29
Updated 15 октября, 13:29
Женщина пыталась вывезти из Белгородской области старинные монеты, которые датируются XIX веком. На серебряных и золотых монетах изображён Николай II. Таможенники изъяли находку и передали в Государственное хранилище России.
Девушка отметила, что получила монеты по наследству от родственников и не знала, что они изготовлены из драгоценных материалов. Эксперты же выяснили, что две 50-копеечные монеты были сделаны из серебряного сплава 900 пробы, по гурту вдавлена надпись «Чистаго серебра 2 золотник 10,5 долей (АГ)».
Другая монета номиналом 10 рублей изготовлена из золотого сплава 900 пробы с надписью «Чистаго золота 1 золотник 78,24 долт (ФЗ)».
В пресс-службе ведомства объяснили, что при вывозе монет необходимо иметь при себе разрешительные документы.