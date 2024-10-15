Под Белгородом у женщины изъяли монеты XIX века

Девушка отметила, что получила монеты по наследству от родственников и не знала, что они изготовлены из драгоценных материалов. Эксперты же выяснили, что две 50-копеечные монеты были сделаны из серебряного сплава 900 пробы, по гурту вдавлена надпись «Чистаго серебра 2 золотник 10,5 долей (АГ)».