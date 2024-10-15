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Posted 15 октября, 13:29

Published 15 октября, 13:29

Modified 15 октября, 13:29

Updated 15 октября, 13:29

Изъятые у женщины старинные монеты

Под Белгородом у женщины изъяли монеты XIX века

15 октября 2024, 13:29
Фото: белгородская таможня
Изъятые у женщины старинные монеты
Сюжет
Новости Белгорода
Владелица планировала выехать из региона вместе с монетами, которые, по её словам, достались ей от родственников. Находку изъяли и передали в Госхранилище России, сообщили в пресс-службе Белгородской таможни.

Женщина пыталась вывезти из Белгородской области старинные монеты, которые датируются XIX веком. На серебряных и золотых монетах изображён Николай II. Таможенники изъяли находку и передали в Государственное хранилище России.

Девушка отметила, что получила монеты по наследству от родственников и не знала, что они изготовлены из драгоценных материалов. Эксперты же выяснили, что две 50-копеечные монеты были сделаны из серебряного сплава 900 пробы, по гурту вдавлена надпись «Чистаго серебра 2 золотник 10,5 долей (АГ)».

Другая монета номиналом 10 рублей изготовлена из золотого сплава 900 пробы с надписью «Чистаго золота 1 золотник 78,24 долт (ФЗ)».

В пресс-службе ведомства объяснили, что при вывозе монет необходимо иметь при себе разрешительные документы.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Таможенники#Белгород#Монеты
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