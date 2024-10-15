В белгородском колледже объяснили видео с камерой в туалете

Posted 15 октября, 07:11
Published 15 октября, 07:11
Modified 15 октября, 08:01
Updated 15 октября, 08:01
Накануне белгородцы обратили внимание на установленные в туалетах колледжей камеры видеонаблюдения, о чём написали в Сети. Редакция Бел.Ру пыталась взять комментарий у руководства двух техникумов, но ответы не получила.
Сегодня, 15 октября, редакции всё же ответили на запрос: в Старооскольском геологоразведочном институте имени Серго Орджоникидзе сообщили, что в их туалетах действительно есть камеры. Однако они, на самом деле, ненастоящие.
«Сообщаем, что на стене туалета действительно установлен муляж видеокамеры в целях безопасности и поддержания дисциплины. Студенты нередко допускали факты курения в туалете, а также пренебрежительно относились к труду уборщицы. Профилактический эффект был достигнут», — объяснило руководство колледжа после распространившейся по Сети видеозаписи.
Действительно ли в туалетах установлены муляжи, проверить пока нельзя.
Второй колледж — Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса — ещё никак не комментировал произошедшее.