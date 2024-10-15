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Posted 15 октября, 07:11

Published 15 октября, 07:11

Modified 15 октября, 08:01

Updated 15 октября, 08:01

В Сети ранее появилось видео с камерой, установленной в туалете колледжа

В белгородском колледже объяснили видео с камерой в туалете

15 октября 2024, 07:11
Фото: 1MI
В Сети ранее появилось видео с камерой, установленной в туалете колледжа
Сюжет
Новости Старого Оскола
Местные Telegram-каналы опубликовали в Сети видеозапись из туалета колледжа, где установленная камера видеонаблюдения смотрят прямо на кабинки. Это вызвало возмущение среди белгородцев, поэтому руководство учебного заведения решило объяснить возникшую ситуацию.

Накануне белгородцы обратили внимание на установленные в туалетах колледжей камеры видеонаблюдения, о чём написали в Сети. Редакция Бел.Ру пыталась взять комментарий у руководства двух техникумов, но ответы не получила.

Сегодня, 15 октября, редакции всё же ответили на запрос: в Старооскольском геологоразведочном институте имени Серго Орджоникидзе сообщили, что в их туалетах действительно есть камеры. Однако они, на самом деле, ненастоящие.

«Сообщаем, что на стене туалета действительно установлен муляж видеокамеры в целях безопасности и поддержания дисциплины. Студенты нередко допускали факты курения в туалете, а также пренебрежительно относились к труду уборщицы. Профилактический эффект был достигнут», — объяснило руководство колледжа после распространившейся по Сети видеозаписи.

Действительно ли в туалетах установлены муляжи, проверить пока нельзя.

Второй колледж — Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса — ещё никак не комментировал произошедшее.

В туалетах колледжей Старого Оскола установили видеокамеры? Что говорят в учреждениях
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Колледж#Туалет#Камера видеонаблюдения#Муляжи
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