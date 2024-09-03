Как не предать Родину? Советы специалиста по использованию камеры видеонаблюдения

По словам эксперта, незащищённая камера несёт ряд проблем. Например, можно определить, когда человек находится дома, что он делает, каков распорядок дня. То есть, злоумышленник получает возможность составить портрет личности человека, чтобы в дальнейшем совершить какие-то противоправные действия.