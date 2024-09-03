Как не предать Родину? Советы специалиста по использованию камеры видеонаблюдения

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
На наши вопросы ответил начальник управления информатизации и коммуникаций БГТУ имени Шухова Игорь Гвоздевский. Как отметил эксперт, каждый человек пытается так или иначе обезопасить своё жилище и установить камеру видеонаблюдения.
Часто видеокамеры устанавливаются на участках, на балконах, на частных подворьях. И частично, конечно, эти камеры могут захватывать элементы, которые могут позволять мониторить окружающую среду.
Игорь Гвоздевский
Специалист отметил, что производители оборудования используют различные средства для обеспечения защиты. Зачастую дешёвое оборудование, которое приобретается на маркетплейсах, снабжается минимальными элементами обеспечения безопасности, что становится лёгкой добычей злоумышленников.
Многие пренебрегают парольной защитой, дополнительной многофакторной авторизацией. У некоторых производителей такой функционал отсутствует. Любые информационные системы, системы видеонаблюдения требуют постоянного мониторинга, обновления программного обеспечения, чтобы к ним не смогли применить механизмы, связанные с уязвимостью веб-серверов и других элементов данных платформ.
Игорь Гвоздевский
По словам эксперта, незащищённая камера несёт ряд проблем. Например, можно определить, когда человек находится дома, что он делает, каков распорядок дня. То есть, злоумышленник получает возможность составить портрет личности человека, чтобы в дальнейшем совершить какие-то противоправные действия.
Что касается камер, которые направлены на объекты вне периметра дома, к такому оборудованию можно получить доступ и использовать информацию для проведения аналитических изысканий.
Защита должна быть. Обеспечение безопасности в руках самих граждан. Нельзя пренебрегать методиками обеспечения безопасности. Например, нужно устанавливать сложные пароли на платформе, размещать камеры и получать доступ через специальные шифрованные туннели. При соответствующей поддержке программного обеспечения производителя — включать многофакторную авторизацию.
Игорь Гвоздевский
Специалист добавил, что использование нелицензионного программного обеспечения, скаченного из сторонних мест, потенциально может позволить злоумышленнику совершить многоточечную атаку, связанную с получением доступа к устройству через домашний компьютер.