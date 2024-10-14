В туалетах колледжей Старого Оскола установили видеокамеры? Что говорят в учреждениях

В Старом Осколе в туалетах колледжей появились видеокамеры

Сюжет Школа

Местные паблики Старого Оскола бьют тревогу. В туалетах колледжа и университета повесили камеры видеонаблюдения. Это, конечно, незаконно, но что думают об этом сами учебные учреждения? Журналистка Бел.Ру попыталась связаться с представителями колледжей.