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Posted 14 октября, 14:28

Published 14 октября, 14:28

Modified 14 октября, 14:33

Updated 14 октября, 14:33

В Старом Осколе в туалетах колледжей появились видеокамеры

В туалетах колледжей Старого Оскола установили видеокамеры? Что говорят в учреждениях

14 октября 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney

В Старом Осколе в туалетах колледжей появились видеокамеры

Сюжет
Школа
Местные паблики Старого Оскола бьют тревогу. В туалетах колледжа и университета повесили камеры видеонаблюдения. Это, конечно, незаконно, но что думают об этом сами учебные учреждения? Журналистка Бел.Ру попыталась связаться с представителями колледжей.

В старооскольских образовательных учреждениях заметили камеры видеонаблюдения в уборных для учеников. Такое видео публиковал местный Telegram-канал «ОК! Оскол». По сообщениям паблика, заметили такое в Старооскольском техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса и Старооскольском геологоразведочном институте.

Теперь походы в туалет студентов будут записаны сверху на камеру? Одна из них смотрит прямо на кабинки, выше перегородок.

Журналисты Бел.Ру попытались связаться с представителями учебных учреждений, но в техникуме агробизнеса на звонок никто не ответил, в университете отказались комментировать и предложили направить официальный запрос.

Это мы, конечно, сделаем и поделимся с вами ответом примерно через неделю.

Эта не первая забавная история из Старого Оскола, связанная с уборными. Ранее в кабинке в торговом центре города родила несовершеннолетняя девушка.

Видео: Изображение Midjourney.
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#Алёна Мальцева#Видео#Старый Оскол#Университет#Школа#Эксклюзив#Камеры видеонаблюдения
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