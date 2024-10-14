В туалетах колледжей Старого Оскола установили видеокамеры? Что говорят в учреждениях

Posted 14 октября, 14:28
Published 14 октября, 14:28
Modified 14 октября, 14:33
Updated 14 октября, 14:33
В старооскольских образовательных учреждениях заметили камеры видеонаблюдения в уборных для учеников. Такое видео публиковал местный Telegram-канал «ОК! Оскол». По сообщениям паблика, заметили такое в Старооскольском техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса и Старооскольском геологоразведочном институте.
Теперь походы в туалет студентов будут записаны сверху на камеру? Одна из них смотрит прямо на кабинки, выше перегородок.
Журналисты Бел.Ру попытались связаться с представителями учебных учреждений, но в техникуме агробизнеса на звонок никто не ответил, в университете отказались комментировать и предложили направить официальный запрос.
Это мы, конечно, сделаем и поделимся с вами ответом примерно через неделю.
Эта не первая забавная история из Старого Оскола, связанная с уборными. Ранее в кабинке в торговом центре города родила несовершеннолетняя девушка.