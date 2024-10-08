Куда сходить в Белгороде, если не в укрытие: карта туалетов города

Харьковская гора — это в основном спальный район, но и здесь варианты найти можно. На «Водстрое» — ТЦ «Атлас». На 5 Августа — кальян-бар Piter. На Мокроусова — опять «Додо пицца», но там туалет открывается по коду, и кассир по доброте душевной, за просто так может его не назвать. На Горького — в «Потапыче», а если пойти по другую сторону от Щорса, то в «Линии», а ближе к улице Костюкова — в ТЦ «Модный бульвар».