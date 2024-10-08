Куда сходить в Белгороде, если не в укрытие: карта туалетов города

Posted 8 октября, 09:06
Published 8 октября, 09:06
Modified 8 октября, 09:08
Updated 8 октября, 09:08
Как только в Белгороде начали появляться модульные укрытия, так горожане начали находить в них неприятные сюрпризы — продукты жизнедеятельности человека. Некоторые граждане предпочитали справлять нужду в закрытых защитных конструкциях, а не в положенных местах.
Редакция Бел.Ру узнала у мэрии, где в городе установлены общественные туалеты, а где можно «зайти на минутку» и никто не задаст вам вопросы. Собрав данные администрации и просмотрев онлайн-карты города, мы сделали свою самую полную карту туалетов в Белгороде.
Стоит отметить, что в некоторых коммерческих точках могут быть против того, что человек заходит в заведение только за тем, чтобы воспользоваться уборной. В этом случае можно заказать самую недорогую позицию, либо посетить другое место с теми же намерениями.
Как ответили нам в администрации города, на территории Белгорода размещены 15 общественных бесплатных туалетов. Их можно встретить в точках притяжения людей — парках, набережной и других местах. Где они:
Парк «Победы»
Центральный парк
Остановка «Стадион»
Лыжероллерная трасса «Олимпия»
Драмтеатр
Арт-объект «Солнечные часы»
На пляже «Песчаный»
Пляже «Берега» и «Берега Спорт»
У беговой дорожки «Лес и Лис»
Рядом с кинотеатром «Русич».
Платных уборных в муниципалитете нет.
В мэрии рассказали, что в планах приобрести ещё 11 модульных туалетов за 53 млн рублей. Установят их, проанализировав обращения. Сейчас есть шесть просьб о размещении туалетов на набережной за УСК Светланы Хоркиной и в парке Ленина, где дополнительные уборные уже установили.
Кроме общественных туалетов, белгородцы могут использовать уборные учреждений соцзащиты и культуры: центры досуга, библиотеки, выставочные залы.
Ответ — в коммерческие заведения со свободным входом: кафе, кофейни и другие. Таких, конечно, очень много, и собрать их все практически невозможно, поэтому мы будем указывать на карте одно заведение в пределах пешей доступности от точки притяжения.
Начнём с мест у укрытий, где белгородцы уже делали «свои дела». Одно из таких — на улице Парковой, возле ДК «Энергомаш», о том, что кто-то справил там нужду, писал Telegram-канал «Блэтгород».
Нагадивший житель мог обратиться в сам ДК или зайти в соседнюю кофейню «Винил», которая работает до 22:00, или кальян-бар Garden, работающий до 02:00.
Вторым укрытием-туалетом стал модуль напротив Октябрьского районного суда. Тут ситуация немного сложнее, это не центр города, где много коммерции, но журналистка Бел.Ру всё же нашла выход. Один из них — сам суд. Тут есть уборные, но придётся пройти досмотр, показать паспорт и придумать, на какое заседание вы якобы пойдёте. Правда, пока будете придумывать и воплощать легенду в жизнь, это может уже и не понадобиться.
Более удобный вариант — заправка «Газпром» в трёх минутах ходьбы от суда. Из плюсов — это заведение круглосуточное.
Возле универмага «Белгород» можно посетить «Вкусно — и точка» или KFC, тут по предпочтениям — кому что больше нравится, но у бывшего «Макдональдса» более привлекательный график работы.
На Белгородском Арбате можно забежать в «Потапыч», «Маяк» или в кофейню «Калипсо». На улице Победы — ТЦ «Меркурий», на «Стометровке» — кофейни «Калипсо» или «Сахар». На Левобережной можно найти туалет в кафе «Бюро», а ближе к «недострою» — «Бон-Бон».
Ближе к проспекту Славы будет бар «Смирись». На Николая Чумичова — кофейня «Сахар», а выше — пекарня «Бонифаций», на пересечении с Народным бульваром можно найти «Потапыч». По Народному бульвару у филармонии — «Трактир». Ниже по улице Белгородского полка — «Додо пицца», а в сторону ж/д вокзала — рюмочная «Гриша».
Харьковская гора — это в основном спальный район, но и здесь варианты найти можно. На «Водстрое» — ТЦ «Атлас». На 5 Августа — кальян-бар Piter. На Мокроусова — опять «Додо пицца», но там туалет открывается по коду, и кассир по доброте душевной, за просто так может его не назвать. На Горького — в «Потапыче», а если пойти по другую сторону от Щорса, то в «Линии», а ближе к улице Костюкова — в ТЦ «Модный бульвар».
На перекрёстке Щорса и Губкина уборная есть в «Ленте», ближе к Дубовому — заправка «Роснефть». От центра до аэропорта туалеты найти сложнее. Но, как говорится, было бы желание — а осуществить его придётся, поэтому и эти адреса вы можете найти на нашей карте.