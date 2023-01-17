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Posted Сегодня, 18:49

Published Сегодня, 18:49

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

В парке за микрорайоном Космос в Старом Осколе построят общественный туалет

Сегодня, 18:49
Фото: Pxhere.com
Парк вдоль жилого квартала микрорайона Космос - популярное место среди старооскольцев.

Здесь проводят время любители активного отдыха, гуляют родители с детьми, занимаются профессиональные спортсмены. Место людное, но без общественного туалета.

Отвечая на вопрос землячки о дальнейшем благоустройстве территории, Андрей Чесноков сообщил, что в планах установить здесь  общественный туалет.

«Содержанием и обслуживанием лыжероллерной трассы занимается СГМПО КХ. В планах в ближайшее время оборудовать там общественный туалет», - рассказал Андрей Чесноков.

К тому же скоро на прилегающем к парку «островке» земли достроят и торговую точку . Санузел с удобными условиями будет открыт здесь не только для посетителей кафе, но и для отдыхающих в парке.

Напомним, лыжероллерную трассу  построили в урочище  «Ублинские горы» три года назад. Общая площадь прогулочной территории  больше 200 га. Протяженность трассы почти 4 километра. Её проложили максимально сохранив рельеф леса.

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#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Парк#Общественный туалет#Татьяна Панарина
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