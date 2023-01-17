В парке за микрорайоном Космос в Старом Осколе построят общественный туалет

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Здесь проводят время любители активного отдыха, гуляют родители с детьми, занимаются профессиональные спортсмены. Место людное, но без общественного туалета.
Отвечая на вопрос землячки о дальнейшем благоустройстве территории, Андрей Чесноков сообщил, что в планах установить здесь общественный туалет.
«Содержанием и обслуживанием лыжероллерной трассы занимается СГМПО КХ. В планах в ближайшее время оборудовать там общественный туалет», - рассказал Андрей Чесноков.
К тому же скоро на прилегающем к парку «островке» земли достроят и торговую точку . Санузел с удобными условиями будет открыт здесь не только для посетителей кафе, но и для отдыхающих в парке.
Напомним, лыжероллерную трассу построили в урочище «Ублинские горы» три года назад. Общая площадь прогулочной территории больше 200 га. Протяженность трассы почти 4 километра. Её проложили максимально сохранив рельеф леса.