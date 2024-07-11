Чем закончилась история о девочке, которая родила в туалете ТЦ в Старом Осколе?

Уголовное дело после родов в ТЦ в Старом Осколе возбуждать не будут

В мае этого года девочка-подросток из Старого Оскола родила прямо в уборной в торговом центре. С ней и ребёнком всё хорошо. Событием заинтересовалась прокуратура. Стали ли известны подробности истории, сообщает издание Go31.