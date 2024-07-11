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Уголовное дело после родов в ТЦ в Старом Осколе возбуждать не будут

Чем закончилась история о девочке, которая родила в туалете ТЦ в Старом Осколе?

11 июля 2024, 10:03
Фото: 1MI

Уголовное дело после родов в ТЦ в Старом Осколе возбуждать не будут

В мае этого года девочка-подросток из Старого Оскола родила прямо в уборной в торговом центре. С ней и ребёнком всё хорошо. Событием заинтересовалась прокуратура. Стали ли известны подробности истории, сообщает издание Go31.

В середине мая Белгородскую область шокировала новость о несовершеннолетней девушке, которая родила в туалете магазина «Европа». Молодой маме и ребёнку оказали помощь медики.

Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Они начали работу над установлением статуса семьи и выяснили, что стало предвестником такого исхода.

По информации источника, региональная прокуратура завершила проверку по этому делу. Противозаконного ничего не нашли, уголовного дела не будет. Однако узнать больше подробностей не удалось. Разглашать информацию запрещено законом из-за возраста девушки.

Напомним, что ранее о случаях беременности школьниц 13 и 14 лет писали в Telegram-канале. Источник утверждал, что в прокуратуру якобы отправили несколько заявлений из лагерей.

В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Подросток#Новости Старого Оскола#Роды#ТЦ#Беременность несовершеннолетней
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