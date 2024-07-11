Чем закончилась история о девочке, которая родила в туалете ТЦ в Старом Осколе?

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В середине мая Белгородскую область шокировала новость о несовершеннолетней девушке, которая родила в туалете магазина «Европа». Молодой маме и ребёнку оказали помощь медики.
Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Они начали работу над установлением статуса семьи и выяснили, что стало предвестником такого исхода.
По информации источника, региональная прокуратура завершила проверку по этому делу. Противозаконного ничего не нашли, уголовного дела не будет. Однако узнать больше подробностей не удалось. Разглашать информацию запрещено законом из-за возраста девушки.
Напомним, что ранее о случаях беременности школьниц 13 и 14 лет писали в Telegram-канале. Источник утверждал, что в прокуратуру якобы отправили несколько заявлений из лагерей.